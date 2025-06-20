"Мы не люди друг друга". Виктор Розовый откровенно объяснил, почему не грустит после развода

О разводе

По словам Розового, все документы уже подписаны. Теперь он официально холостяк.

"Должен еще там какого-то числа поехать какой-то документ забрать, но уже все. Уже у нас контракт был подписан. Типа все полностью подписано", - рассказал он.

Разрыв был цивилизованным. Они подробно обсудили, что у кого остается, что можно и не стоит говорить.

"Все мое - мое, а ее - ее", - прокомментировал юморист условия брачного контракта.

Однако после развода Виктор потерял особенное - домашнего любимца.

"Ну, короче, пса у меня нет сейчас. Моего самого любимого", - признался он.

Розовый о разводе с женой (скриншот)

Причины разрыва и почему не будет грустить

Виктор и Ольга были вместе с 2012 года. Отношения не были идеальными, ведь на протяжении лет они периодически расходились.

По словам комика, они очень разные. Именно поэтому страдать после расставания он не собирается. Кроме того, сейчас он сосредоточен на полной реабилитации после ранения.

"Мы не люди друг друга. В каком-то комментарии я написал, что грустить не буду. Да, это возможно, кого-то возмутило, но это просто правда. Я искренне написал. Я был до конца искренен", - отметил он.

Пара сыграла свадьбу в марте 2024 года, а уже через несколько недель Розовый получил тяжелое ранение на фронте. Он отметил, что решение развестись не было связано с его физическим состоянием.

"В этом вопросе она достойный человек. Ее триггернули эти все моменты и она не смогла", - сказал он.

Розовый и Мерзликина развелись (фото: instagram.com/myronmuza)

Об обвинениях в изменах

Вдаваться в подробности по поводу того, были ли измены, Виктор не стал. Зато прокомментировал тех, кто засыпал его осуждениями в сети.

"Женщины в Польше, которые п*здят на меня, потому что им самим муж изменял - не проецируйте на меня свои измены. Это совсем не та ситуация. У меня есть свои три теневых архетипа - справедливый воин, хитрый шут и агрессор. Нет ни похотливца, ни соблазнителя, ни предателя", - отметил он.

Виктор также ответил, навещала ли жена его на фронте или в прифронтовых зонах.

"0 раз", - констатировал он.

Розовый рассказал о разводе (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Виктор не верит в возможность восстановления отношений. Они пытались сохранить брак и посещали вместе психотерапевта, однако попытки оказались тщетными.

"Мне не надо и, думаю, ей тоже", - отметил он.

Несмотря на все, Виктор сохраняет уважение к бывшей жене, поэтому отказался раскрывать все детали разрыва.

"Я же поэтому и не раскрываю все, хотя наверное, чтобы я не раскрывал - это больше в ее интересах", - сказал он.



Напомним, пара пробыла в официальном браке более года. Это был тяжелый период для обоих, ведь на фронте Розовый получил сложное осколочное ранение в голову.

Сейчас юморист продолжает реабилитацию. Ранее он показал свои первые самостоятельные шаги.

О разводе стало известно в мае. Тогда Ольга назвала причиной измены комика в отношениях. Он отметил, что решение было общим и обсужденным без конфликтов.