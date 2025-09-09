ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Мое вдохновение": Тина Кароль растрогала новыми фото с 16-летним сыном

Вторник 09 сентября 2025 10:43
UA EN RU
"Мое вдохновение": Тина Кароль растрогала новыми фото с 16-летним сыном Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Тина Кароль, которая обычно редко показывает личную жизнь, поделилась новой серией трогательных фотографий с сыном Вениамином.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

На фото певица предстает в элегантных аутфитах - от классического черного платья до нежного твидового костюма.

Ее 16-летний сын Вениамин, который учится за границей, позирует рядом с мамой в разных образах: от непринужденного повседневного стиля до более сдержанных луков.

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Особого внимания заслуживает один из кадров, где Кароль с сыном повторили знаменитое детское фото.

Тогда маленький Вениамин в похожей позе смотрел на маму снизу вверх, а теперь уже взрослый юноша воссоздал этот момент.

&quot;Мое вдохновение&quot;: Тина Кароль растрогала новыми фото с 16-летним сыномТина Кароль повторила детское фото с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Некоторые же кадры сделаны под открытым небом: мать и сын смеются, обнимаются и выглядят абсолютно счастливыми.

"Ты мое вдохновение", - написала Тина.

Фаны в соцсетях отмечают, что Вениамин очень повзрослел и все больше становится похожим на маму.

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Фотографии вызвали шквал эмоций: от восхищения стильными образами до искренних комментариев о том, что любовь и нежность на фото чувствуется даже сквозь экран:

  • Брат і сестра. Як чудово Ви виглядаєте і син такий красень
  • Старша сестра. Роки на 3-4 старша не більше
  • Ваша копія, ви так схожі. Просто краса. Живіть довго і щасливо, мама і син
  • Який вже дорослий, гарний чоловік поруч з молодою, гарною та неймовірною матусею, наче з дівчиною
  • Можна сміливо сказати: він виріс на наших очах!
  • Хто цей чоловік, у мене в голові все ще хлопчик з білим кудрявим волоссячком

&quot;Мое вдохновение&quot;: Тина Кароль растрогала новыми фото с 16-летним сыномТина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Вениамину уже 16 лет, осенью он отпразднует 17-летие. Как рассказывала Тина, сын определился со своей образовательной траекторией: планирует совмещать политологию, экономику и бизнес.

Парень свободно владеет английским, французским, испанским и украинским языками.

Исполнительница призналась, что ее сын тихий и скромный, а в воспитании она всегда старалась оставлять его более приземленным.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль Звезды шоу-бизнеса Дети
Новости
ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ
ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины