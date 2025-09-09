"Мое вдохновение": Тина Кароль растрогала новыми фото с 16-летним сыном

Тина Кароль, которая обычно редко показывает личную жизнь, поделилась новой серией трогательных фотографий с сыном Вениамином.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

На фото певица предстает в элегантных аутфитах - от классического черного платья до нежного твидового костюма.

Ее 16-летний сын Вениамин, который учится за границей, позирует рядом с мамой в разных образах: от непринужденного повседневного стиля до более сдержанных луков.

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Особого внимания заслуживает один из кадров, где Кароль с сыном повторили знаменитое детское фото.

Тогда маленький Вениамин в похожей позе смотрел на маму снизу вверх, а теперь уже взрослый юноша воссоздал этот момент.

Тина Кароль повторила детское фото с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Некоторые же кадры сделаны под открытым небом: мать и сын смеются, обнимаются и выглядят абсолютно счастливыми.

"Ты мое вдохновение", - написала Тина.

Фаны в соцсетях отмечают, что Вениамин очень повзрослел и все больше становится похожим на маму.

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Фотографии вызвали шквал эмоций: от восхищения стильными образами до искренних комментариев о том, что любовь и нежность на фото чувствуется даже сквозь экран:

Брат і сестра. Як чудово Ви виглядаєте і син такий красень

Старша сестра. Роки на 3-4 старша не більше

Ваша копія, ви так схожі. Просто краса. Живіть довго і щасливо, мама і син

Який вже дорослий, гарний чоловік поруч з молодою, гарною та неймовірною матусею, наче з дівчиною

Можна сміливо сказати: він виріс на наших очах!

Хто цей чоловік, у мене в голові все ще хлопчик з білим кудрявим волоссячком

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Вениамину уже 16 лет, осенью он отпразднует 17-летие. Как рассказывала Тина, сын определился со своей образовательной траекторией: планирует совмещать политологию, экономику и бизнес.

Парень свободно владеет английским, французским, испанским и украинским языками.

Исполнительница призналась, что ее сын тихий и скромный, а в воспитании она всегда старалась оставлять его более приземленным.