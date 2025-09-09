"Моє натхнення": Тіна Кароль розчулила новими фото з 16-річним сином
Тіна Кароль, яка зазвичай рідко показує особисте життя, поділилася новою серією зворушливих світлин із сином Веніаміном.
На фото співачка постає в елегантних аутфітах - від класичної чорної сукні до ніжного твідового костюма.
Її 16-річний син Веніамін, який навчається за кордоном, позує поряд із мамою в різних образах: від невимушеного повсякденного стилю до більш стриманих луків.
Особливої уваги заслуговує один із кадрів, де Кароль з сином повторили знамените дитяче фото.
Тоді маленький Веніамін у схожій позі дивився на маму знизу вгору, а тепер вже дорослий юнак відтворив цей момент.
Деякі ж кадри зроблені просто неба: мати й син сміються, обіймаються та виглядають абсолютно щасливими.
"Ти моє натхнення", - написала Тіна.
Фани у соцмережах відзначають, що Веніамін дуже подорослішав і все більше стає схожим на маму.
Світлини викликали шквал емоцій: від захоплення стильними образами до щирих коментарів про те, що любов і ніжність на фото відчувається навіть крізь екран:
- Брат і сестра. Як чудово Ви виглядаєте і син такий красень
- Старша сестра. Роки на 3-4 старша не більше
- Ваша копія, ви так схожі. Просто краса. Живіть довго і щасливо, мама і син
- Який вже дорослий, гарний чоловік поруч з молодою, гарною та неймовірною матусею, наче з дівчиною
- Можна сміливо сказати: він виріс на наших очах!
- Хто цей чоловік, у мене в голові все ще хлопчик з білим кудрявим волоссячком
Веніаміну вже 16 років, восени він відсвяткує 17-річчя. Як розповідала Тіна, син визначився зі своєю освітньою траєкторією: планує поєднувати політологію, економіку та бізнес.
Хлопець вільно володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами.
Виконавиця зізналася, що її син тихий та скромний, а у вихованні вона завжди намагалася залишати його більш приземленим.
