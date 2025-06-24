MONATIK, Билык и "Караоке на майдані": как прошел самый громкий фестиваль лета в Киеве

Фестиваль проходил 21 июня с полудня до вечера на Ледовом стадионе.

Начали с поддержки молодых артистов - публика встречала новые имена: YOGEN, GEED, ULANA ROYCE, OKS, PRIANA, ANSTAY, THE ARMO, KRYLATA и других.

За энергичную атмосферу отвечала радиоведущая Анна Астровская.

Но настоящий ажиотаж вызвало событие, которое еще недавно считали навсегда завершенным: "Караоке на майдане" с Игорем Кондратюком вернулось - пусть и на один вечер.

Пользователи соцсетей взорвались ностальгией, а у сцены собрался настоящий аншлаг.

Как прошел большой музыкальный фестиваль Music Box Fest (фото: пресс-служба)

Главная часть шоу - большой благотворительный концерт - стартовала ближе к вечеру.

Ведущими стали Юрий Ткач, Тимур Мирошниченко, Мила Еремеева и Даша Квиткова, для которой это был дебют в роли хостки события такого масштаба.

Первым сцену захватил MONATIK - дальше волна за волной: ZLATA OGNEVICH, TVORCHI, KALUSH ORCHESTRA, MELOVIN, KAZKA, ALEKSEEV, BRYKULETS, POZDNIAKOV, MAYOROVA, LELY45, LIDA LEE, MAMARIKA, POSITIFF.

Как прошел большой музыкальный фестиваль Music Box Fest (фото: пресс-служба)

Особым моментом стало выступление Ирины Билык - артистка исполнила легендарную "Так просто", а также презентовала новую песню "А дети ждут".

Финал вечера закрывали мощно: DOROFEEVA и ARTEM PIVOVAROV вместе с Хоровой капеллой имени Ревуцкого.

Как прошел большой музыкальный фестиваль Music Box Fest (фото: пресс-служба)

В течение события удалось собрать более 4,5 миллиона гривен. Но кампания не завершена - сбор продлится до 24 августа.

Именно на День Независимости, 24 августа, концерт покажут сразу три телеканала -Music Box, Music Box Польша и ТЕТ.

Как прошел большой музыкальный фестиваль Music Box Fest (фото: пресс-служба)

У зрителей будет возможность поддержать благотворительность, отсканировав QR-код прямо во время эфира.

Организаторы уже анонсировали: Music Box Fest станет ежегодным.