MONATIK, Білик і "Караоке на майдані": як пройшов найгучніший фестиваль літа в Києві

Фестиваль тривав 21 червня з полудня до вечора на Льодовому стадіоні.

Розпочали з підтримки молодих артистів - публіка зустрічала нові імена: YOGEN, GEED, ULANA ROYCE, OKS, PRIANA, ANSTAY, THE ARMO, KRYLATA та інших.

За енергійну атмосферу відповідала радіоведуча Анна Астровська.

Але справжній ажіотаж викликала подія, яку ще недавно вважали назавжди завершеною: "Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком повернулося - нехай і на один вечір.

Користувачі соцмереж вибухнули ностальгією, а біля сцени зібрався справжній аншлаг.

Як пройшов великий музичний фестиваль Music Box Fest (фото: пресслужба)

Головна частина шоу - великий благодійний концерт - стартувала ближче до вечора.

Ведучими стали Юрій Ткач, Тімур Мірошниченко, Міла Єрємєєва та Даша Квіткова, для якої це був дебют у ролі хостки події такого масштабу.

Першим сцену захопив MONATIK - далі хвиля за хвилею: ZLATA OGNEVICH, TVORCHI, KALUSH ORCHESTRA, MELOVIN, KAZKA, ALEKSEEV, BRYKULETS, POZDNIAKOV, MAYOROVA, LELY45, LIDA LEE, MAMARIKA, POSITIFF.

Як пройшов великий музичний фестиваль Music Box Fest (фото: пресслужба)

Особливим моментом став виступ Ірини Білик - артистка виконала легендарну "Так просто", а також презентувала нову пісню "А діти чекають".

Фінал вечора закривали потужно: DOROFEEVA і ARTEM PIVOVAROV разом із Хоровою капелою імені Ревуцького.

Як пройшов великий музичний фестиваль Music Box Fest (фото: пресслужба)

Упродовж події вдалося зібрати понад 4,5 мільйона гривень. Але кампанія не завершена - збір триватиме до 24 серпня.

Саме на День Незалежності, 24 серпня, концерт покажуть одразу три телеканали -Music Box, Music Box Польща і ТЕТ.

Як пройшов великий музичний фестиваль Music Box Fest (фото: пресслужба)

У глядачів буде можливість підтримати благодійність, відсканувавши QR-код прямо під час ефіру.

Організатори вже анонсували: Music Box Fest стане щорічним.