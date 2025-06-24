MONATIK, Білик і "Караоке на майдані": як пройшов найгучніший фестиваль літа в Києві

У столиці відгримів один із наймасштабніших музичних фестивалів цього літа - Music Box Fest. Захід зібрав не лише зірковий лайнап, а й більше восьми тисяч глядачів. Усе - задля благородної мети: зібрати кошти на будівництво блоку трансплантації кісткового мозку для дитячого онкоцентру в Дніпрі.
Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.
Фестиваль тривав 21 червня з полудня до вечора на Льодовому стадіоні.
Розпочали з підтримки молодих артистів - публіка зустрічала нові імена: YOGEN, GEED, ULANA ROYCE, OKS, PRIANA, ANSTAY, THE ARMO, KRYLATA та інших.
За енергійну атмосферу відповідала радіоведуча Анна Астровська.
Але справжній ажіотаж викликала подія, яку ще недавно вважали назавжди завершеною: "Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком повернулося - нехай і на один вечір.
Користувачі соцмереж вибухнули ностальгією, а біля сцени зібрався справжній аншлаг.
Головна частина шоу - великий благодійний концерт - стартувала ближче до вечора.
Ведучими стали Юрій Ткач, Тімур Мірошниченко, Міла Єрємєєва та Даша Квіткова, для якої це був дебют у ролі хостки події такого масштабу.
Першим сцену захопив MONATIK - далі хвиля за хвилею: ZLATA OGNEVICH, TVORCHI, KALUSH ORCHESTRA, MELOVIN, KAZKA, ALEKSEEV, BRYKULETS, POZDNIAKOV, MAYOROVA, LELY45, LIDA LEE, MAMARIKA, POSITIFF.
Як пройшов великий музичний фестиваль Music Box Fest (фото: пресслужба)
Особливим моментом став виступ Ірини Білик - артистка виконала легендарну "Так просто", а також презентувала нову пісню "А діти чекають".
Фінал вечора закривали потужно: DOROFEEVA і ARTEM PIVOVAROV разом із Хоровою капелою імені Ревуцького.
Як пройшов великий музичний фестиваль Music Box Fest (фото: пресслужба)
Упродовж події вдалося зібрати понад 4,5 мільйона гривень. Але кампанія не завершена - збір триватиме до 24 серпня.
Саме на День Незалежності, 24 серпня, концерт покажуть одразу три телеканали -Music Box, Music Box Польща і ТЕТ.
У глядачів буде можливість підтримати благодійність, відсканувавши QR-код прямо під час ефіру.
Організатори вже анонсували: Music Box Fest стане щорічним.
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