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MONATIK раскачал "Украинский дом": каким был концерт со сценой 360 градусов

Вторник 08 июля 2025 13:40
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MONATIK раскачал "Украинский дом": каким был концерт со сценой 360 градусов MONATIK (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец MONATIK устроил настоящий музыкальный движ прямо в центре Киева. 4 июля он дал концерт в "Украинском доме", где до этого еще никогда не выступали артисты с таким масштабом.

Как это было - узнайте в материале на РБК-Украина.

Как прошел концерт MONATIK в "Украинском доме"

На событие слетелась культурная тусовка столицы - от модных дизайнеров и режиссеров до телеведущих и блогеров.

Среди замеченных: Гарик Корогодский, Даша Астафьева, Иван Урывский, Надя Шаповал, Иван Фролов, KOLA, Фагот, Даша Квиткова, Позитив, Мишель Андраде и еще с десяток известных лиц. Было и много молодежи, артистов, инфлюенсеров.

Как прошел концерт MONATIK в Киеве (фото: пресс-служба артиста)

Перед концертом шоу разогрел благотворительный стрим от "Львов на джипе" - звезды выходили в эфир, шутили, заглядывали за кулисы и призывали донатить на ППО в рамках сбора "Подсветы врага 2.0".

MONATIK раскачал &quot;Украинский дом&quot;: каким был концерт со сценой 360 градусовКак прошел концерт MONATIK в Киеве (фото: пресс-служба артиста)

В центральном атриуме развернули инфозону с фондами, которые поддерживает MONATIK: среди них - SuperHumans, "Дети Героев", District 1 и Фонд Сергея Притулы.

Прямо на месте собирали деньги на жилье для переселенцев, поддержку детей защитников, реабилитацию - все максимально конкретно и прозрачно.

На сцене - поэтическая часть: Женя Янович читал стихи MONATIK, добавляя глубины событию.

MONATIK раскачал &quot;Украинский дом&quot;: каким был концерт со сценой 360 градусовКак прошел концерт MONATIK в Киеве (фото: пресс-служба артиста)

Его сценической партнершей стала актриса из Мариуполя Екатерина Полетаева.

Сценография поражала: сцена 360°, зрители на всех четырех уровнях, лазеры над головами, хореография на каждом этаже.

MONATIK раскачал &quot;Украинский дом&quot;: каким был концерт со сценой 360 градусовКак прошел концерт MONATIK в Киеве (фото: пресс-служба артиста)

MONATIK исполнял песни из нового альбома под живую музыку - и музыканты не просто играли, а еще и танцевали!

В завершение MONATIK снял с себя кепку, подарил ее кому-то из зала - и все это, чтобы собрать еще больше на ППО.

Концерт в "Украинском доме" стал вторым в рамках серии "I.V.". Впереди - еще шоу во Дворце спорта и Национальной опере.

Как прошел концерт MONATIK в Киеве (фото: пресс-служба артиста)

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