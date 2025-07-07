Крупин, Кондратенко и "Курган і Агрегат" выступят на одной сцене: где и когда

Миша Крупин и другие звезды примут участие в благотворительном концерте (фото: facebook.com/misa.krupin.2025)

Уже 11 июля украинские звезды, среди которых Миша Крупин, Маша Кондратенко и группа "Курган і Агрегат", дадут благотворительный концерт. Гостей ждут не только яркие выступления, но и возможность приобрести уникальные лоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение из Telegram-канала 413 батальона СБС "Рейд".