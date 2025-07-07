Крупин, Кондратенко и "Курган і Агрегат" выступят на одной сцене: где и когда
Уже 11 июля украинские звезды, среди которых Миша Крупин, Маша Кондратенко и группа "Курган і Агрегат", дадут благотворительный концерт. Гостей ждут не только яркие выступления, но и возможность приобрести уникальные лоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение из Telegram-канала 413 батальона СБС "Рейд".
Когда и где состоится концерт
"Музыка которая громче и сильнее шахедов! Приглашаем на благотворительный концерт организован для поддержки 413 батальона СБС "Рейд". Собираем на средства перехвата вражеских дронов, чтобы ночи над нашими городами были тихими", - говорится в описании мероприятия.
На концерте будут выступать:
- Маша Кондратенко
- Мирослав Кувалдин
- Миша Крупин
- Курган & Agregat.
Ведущим мероприятия станет Женя Янович.
Кодратенко, Крупин и другие звезды дадут благотворительный концерт
Гостей будут ждать:
- Уникальные благотворительные лоты - верифицированные трофеи и эксклюзивные "подгоны" с передовой
- Мерч, который носится с гордостью
- Живое общение с бойцами
- Танцы и немного вдохновения.
Концерт состоится 11 июля. Локация: "Характер парк", Крюковщина. Мероприятие начнется в 17:00. Купить билеты можно по ссылке.
"За отриманий дохід буде знищений шахід!" - отметили организаторы.
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