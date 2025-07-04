"Волна благодарности": украинские звезды устроили необычный концерт ко Дню ВМС (видео)
Миша Крупин, Юлия Юрина, Кіндрат и другие звезды выступили ко Дню Военно-морских сил Украины. Концерт "Навалюй хвилю" - культурное событие в поддержку военных, которые ежедневно ведут борьбу на суше, в небе и на море.
Как рассказали РБК-Украина в "Культурних силах", мероприятие было организовано совместно с Центром рекрутинга ВМС ВСУ.
Что известно о концерте
День ВМС отмечают как свой праздник украинский флот, береговая оборона, морская авиация, артиллерия, ракетные подразделения, беспилотные системы, морская пехота, речная флотилия. И для всех них была запущена "волна благодарности".
В концерте приняли участие:
- Кіндрат - новое имя украинской сцены с предельно искренними текстами и неожиданной эмоциональной глубиной
- Loki048 - артист работает в жанре хип-хоп/треп, а в его текстах всегда есть интересные смыслы и важные месседжи. Псевдо loki048 - это отсылка к известному персонажу вселенной Marvel и главным морским воротам Украины - Одессе
- Oi FUSK - мультидисциплинарный художник из Донецкой области, который трансформирует личный опыт войны в точные культурные формы, а также с недавних пор участник Культурных сил
- Юля Юрина - артистка, певица, композитор и фольклорист, одна из главных популяризаторов украинской традиционной музыки в современном звучании.
- Миша Крупин - автор одной из самых известных песен о восточном фронтире Украины, городе Харьков. Певец, актер, волонтер, а с недавних пор еще и военнослужащий.
"Навалюй хвилю" - смотрите запись
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