"Волна благодарности": украинские звезды устроили необычный концерт ко Дню ВМС (видео)

Миша Крупин, Юлия Юрина, Кіндрат и другие звезды выступили ко Дню Военно-морских сил Украины. Концерт "Навалюй хвилю" - культурное событие в поддержку военных, которые ежедневно ведут борьбу на суше, в небе и на море.

Как рассказали РБК-Украина в "Культурних силах", мероприятие было организовано совместно с Центром рекрутинга ВМС ВСУ.