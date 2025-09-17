ua en ru
"Вынужденный каминг-аут": Харчишин подтвердил, что был в отношениях с Яниной Соколовой

Среда 17 сентября 2025 19:53
"Вынужденный каминг-аут": Харчишин подтвердил, что был в отношениях с Яниной Соколовой Валерий Харчишин и Янина Соколова (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин впервые подтвердил, что находился в романтических отношениях с журналисткой Яниной Соколовой. Сейчас эти отношения уже завершены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнителя.

Харчишин подтвердил отношения с Яниной Соколовой

Артист подчеркнул, что его пост является вынужденным признанием.

По словам Харчишина, они с Соколовой сознательно не афишировали свои отношения.

"Это вынужденный каминг-аут... У каждого были собственные дела, а личная жизнь не нуждалась в медийности", - написал артист.

Он пояснил, что молчание вызвало появление слухов, которые начали мешать работе:

"Избегали этой темы, чтобы не подпитывать "желтые" заголовки. Но молчание порождает сплетни, и в конце концов это начало мешать профессиональной деятельности. Именно так произошло и недавно, когда смысл моего разговора с интервьюером растворился в заголовках. Поэтому делаю это заявление во избежание манипуляций и предотвращения недостоверной информации. Да, определенный период своей жизни я был в отношениях с Яниной Соколовой. Сейчас эти отношения завершены", - написал музыкант.

&quot;Вынужденный каминг-аут&quot;: Харчишин подтвердил, что был в отношениях с Яниной СоколовойВалерий Харчишин и Янина Соколова (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Харчишин отметил, что ему было непросто делать такое публичное признание. В то же время он добавил, что оставлял намеки в своем творчестве.

"Именно поэтому намекал об откровенности в своих текстах, в частности о песне "Залишаю дім" группы "Друга Ріка", который лично считаю финальным аккордом этой истории", - подытожил фронтмен.

Напомним, на днях вышло интервью с фронтменом группы "Друга Ріка", где журналистка Алина Доротюк подняла тему его личной жизни и отношений с Яниной Соколовой.

Тогда Валерий Харчишин подчеркнул, что обычно не выносит личное на публику, ведь, по его словам, "все самое важное давно спрятано в его песнях".

Когда же интервьюер прямо поинтересовалась его романом с телеведущей, артист избежал прямого ответа, однако дал понять, что за этой историей кроется больше, чем он готов был озвучить в тот момент.

Янина Соколова Валерий Харчишин Звезды шоу-бизнеса Отношения
