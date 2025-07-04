ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Музыканты-военные записали особую песню об Армейской авиации, которую стоит услышать (видео)

Пятница 04 июля 2025 16:49
UA EN RU
Музыканты-военные записали особую песню об Армейской авиации, которую стоит услышать (видео) PAT SEVENTHPROOF (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Известный украинский музыкант PAT SEVENTHPROOF, который присоединился к войску в 2024 году, выпустил трек, слова к которому написал певец и военный Мирослав Кувалдин (лидер группы "The ВЙО"). Песня была создана ко Дню Армейской авиации, который в этом году впервые отмечался 3 июля.

Об этом РБК-Украина рассказали в "Культурных силах".

О чем новая песня

"Армейская авиация Сухопутных войск ВСУ сейчас - это ключевой, мобильный и эффективный род войск, который обеспечивает авиационную поддержку боевых подразделений. С помощью ударных вертолетов Ми-24 она осуществляет огневую поддержку, уничтожая технику и живую силу противника, а многоцелевые Ми-8 используются для транспортных операций и разведки. В полномасштабной войне армейская авиация является незаменимым инструментом ВСУ, предоставляя оперативную поддержку и повышая огневую мощь сухопутных войск на фронте", - говорится в релизе.

Текст песни "Армійська авіація" написал Мирослав Кувалдин - действующий военнослужащий, участник платформы "Культурні сили". Аранжировкой, сведением, мастерингом занимался Олег Федосов. Исполнителем выступил Пет Севенспруф.

"Мне было очень интересно и важно принять участие в записи этой песни. Потому что в ней заложены не только хорошие слова. Она также имеет чрезвычайную энергию рок-н-ролла. Эта музыка может звучать не только для армейской авиации, но и для всех других родов войск. Я надеюсь, что песня будет наполнять военных силой, поднимать настроение и поддерживать боевой дух. А это и является главной задачей и смыслом, который мы вкладывали в эту песню при записи", - рассказал он.

Кто такой Pat Seventhproof

Пет Севенспруф (это, к слову, настоящее имя) занимается музыкой с детства, на сцене с 2000 года. Он играл в авторских рок-группах, где писал музыку и тексты песен. Гастролировал по Украине с различными музыкальными проектами.

Впоследствии перешел к студийной работе. С начала полномасштабного вторжения играл концерты для военных и занимался волонтерскими сборами. В 2024-м году присоединился к войску, к батальону беспилотных систем.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине