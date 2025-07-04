Музыканты-военные записали особую песню об Армейской авиации, которую стоит услышать (видео)

О чем новая песня

"Армейская авиация Сухопутных войск ВСУ сейчас - это ключевой, мобильный и эффективный род войск, который обеспечивает авиационную поддержку боевых подразделений. С помощью ударных вертолетов Ми-24 она осуществляет огневую поддержку, уничтожая технику и живую силу противника, а многоцелевые Ми-8 используются для транспортных операций и разведки. В полномасштабной войне армейская авиация является незаменимым инструментом ВСУ, предоставляя оперативную поддержку и повышая огневую мощь сухопутных войск на фронте", - говорится в релизе.

Текст песни "Армійська авіація" написал Мирослав Кувалдин - действующий военнослужащий, участник платформы "Культурні сили". Аранжировкой, сведением, мастерингом занимался Олег Федосов. Исполнителем выступил Пет Севенспруф.

"Мне было очень интересно и важно принять участие в записи этой песни. Потому что в ней заложены не только хорошие слова. Она также имеет чрезвычайную энергию рок-н-ролла. Эта музыка может звучать не только для армейской авиации, но и для всех других родов войск. Я надеюсь, что песня будет наполнять военных силой, поднимать настроение и поддерживать боевой дух. А это и является главной задачей и смыслом, который мы вкладывали в эту песню при записи", - рассказал он.

Кто такой Pat Seventhproof

Пет Севенспруф (это, к слову, настоящее имя) занимается музыкой с детства, на сцене с 2000 года. Он играл в авторских рок-группах, где писал музыку и тексты песен. Гастролировал по Украине с различными музыкальными проектами.

Впоследствии перешел к студийной работе. С начала полномасштабного вторжения играл концерты для военных и занимался волонтерскими сборами. В 2024-м году присоединился к войску, к батальону беспилотных систем.