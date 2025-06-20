"Готова ко второму?" Возлюбленный-воин Никитюк отреагировал на то, что впервые стал отцом

Военный Дмитрий Бабчук поделился радостной реакцией на то, что его избранница Леся Никитюк родила первенца . Новоиспеченный отец не скрывает, что очень счастлив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Бабчука.

Реакция любимого-воина Никитюк на рождение сына

Так, защитник сначала "репостнул" пост Леси. Он лаконично подписал его словами о пополнении в семье.

Бабчук впервые стал отцом (скриншот)

А еще военный раскрыл дату рождения сына. Никитюк родила 15 июня, как и отмечалось в недавнем "сливе" о ее родах.

"Самый кайф этой жизни в том, что я был на задаче и в день отца стал отцом", - написал Дмитрий.

Когда родила Никитюк - точная дата (скриншот)

А уже в комментариях под постом любимой Бабчук выдал планы относительно второго ребенка. Радостный отец уже спрашивает, готова ли Леся снова идти в роддом.

"Счастливый. Ну что ты, готова ко второму?" - написал Дмитрий.

Реакция Бабчука на рождение сына (скриншот)

Как пара назвала сына - пока остается загадкой. Кстати, на днях ИИ сделал "прогноз" на этот счет. Тогда Chat GPT назвал основные варианты, которые, по его мнению, рассмотрят Никитюк и Бабчук: Марко, Даниил, Леон и другие имена.

Кто такой Дмитрий Бабчук

Защитник Украины родился в 1996 году в Одессе. В 20 лет он вступил в ряды ВСУ. Бабчук - морской пехотинец, в 2018 году он стал частью 35-й отдельной бригады морской пехоты, после чего служил в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а затем - в 73-м отдельном морском центре ССО.

Где именно сейчас служит Бабчук и что он делает - не разглашается. На своей странице в Instagram он изредка публикует новые фото, но без особых подробностей.

Об отношениях Никитюк и Бабчука стало известно в 2024 году. Леся какое-то время скрывала своего возлюбленного, но потом начала публиковать фото с ним. А уже зимой Дмитрий сделал Лесе предложение, она сказала "Да".