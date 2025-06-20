"Готова ко второму?" Возлюбленный-воин Никитюк отреагировал на то, что впервые стал отцом
Военный Дмитрий Бабчук поделился радостной реакцией на то, что его избранница Леся Никитюк родила первенца. Новоиспеченный отец не скрывает, что очень счастлив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Бабчука.
Реакция любимого-воина Никитюк на рождение сына
Так, защитник сначала "репостнул" пост Леси. Он лаконично подписал его словами о пополнении в семье.
Бабчук впервые стал отцом (скриншот)
А еще военный раскрыл дату рождения сына. Никитюк родила 15 июня, как и отмечалось в недавнем "сливе" о ее родах.
"Самый кайф этой жизни в том, что я был на задаче и в день отца стал отцом", - написал Дмитрий.
Когда родила Никитюк - точная дата (скриншот)
А уже в комментариях под постом любимой Бабчук выдал планы относительно второго ребенка. Радостный отец уже спрашивает, готова ли Леся снова идти в роддом.
"Счастливый. Ну что ты, готова ко второму?" - написал Дмитрий.
Реакция Бабчука на рождение сына (скриншот)
Как пара назвала сына - пока остается загадкой. Кстати, на днях ИИ сделал "прогноз" на этот счет. Тогда Chat GPT назвал основные варианты, которые, по его мнению, рассмотрят Никитюк и Бабчук: Марко, Даниил, Леон и другие имена.
Кто такой Дмитрий Бабчук
Защитник Украины родился в 1996 году в Одессе. В 20 лет он вступил в ряды ВСУ. Бабчук - морской пехотинец, в 2018 году он стал частью 35-й отдельной бригады морской пехоты, после чего служил в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а затем - в 73-м отдельном морском центре ССО.
Где именно сейчас служит Бабчук и что он делает - не разглашается. На своей странице в Instagram он изредка публикует новые фото, но без особых подробностей.
Об отношениях Никитюк и Бабчука стало известно в 2024 году. Леся какое-то время скрывала своего возлюбленного, но потом начала публиковать фото с ним. А уже зимой Дмитрий сделал Лесе предложение, она сказала "Да".
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