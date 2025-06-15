"Научил не бояться и кайфовать": украинские звезды растрогали теплыми воспоминаниями о папе

Наталка Денисенко

Первое приятное воспоминание с отцом, которое сразу пришло на ум - это как папа учил меня ездить на велосипеде. Тогда он свистнул так, что мне очень понравилось и я попросила его научить меня также свистеть.

Наталка Денисенко с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

В результате это был урок не обучения езде на велосипеде, потому что научилась я только свистеть в тот день.

Сейчас вспоминаю этот момент из детства и понимаю, какой же у меня харизматичный отец! Это было так весело и смешно, что хоть и с велосипедом не сложилось.

Наталка Денисенко с отцом (скриншот)

Екатерина Лозовицкая

Одно из самых ярких воспоминаний о папе - как он возил меня на танцы. Каждый день после школы: сначала домой перекусить, потом - снова в дорогу.

Он ждал часами, пока шли занятия, и всегда был рядом, без единого нарекания. Отвечал за мою логистику, как мы тогда шутили.

А еще помню танцевальные турниры - с бутербродами с икрой, которые стали нашей маленькой традицией. Танцы тогда были не просто моим хобби - это было наше общее. И это навсегда осталось в сердце.

Екатерина Лозовицкая с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

Евгений Синельников

Мой отец был летчик-штурман. Человек неба. Человек с совершенно другим миром в голове.

В связи со службой папы, несколько лет моего детства мы были за полярным кругом, на острове под названием: "Остров Кигостров".

Чтобы добраться туда, надо было идти 3,5 км по льду. Помню, как-то идем - и я вдруг проваливаюсь под лед.

Просто вижу перед глазами: вода, глубина, темнота... И тут - хлёсь! - рука отца вытаскивает меня из ледяной воды.

Потом водкой растирают, дают что-то горячее - и я снова живой. Это мое яркое воспоминание: как папа спас мне жизнь.

Он брал меня с собой в полеты. Я летал с ним на вертолетах, пассажирских и грузовых самолетах, даже на военных истребителях.

Евгений Синельников с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

Все детство - между небом и землей. А еще помню такое: - экипажу дарили блоки "Фанты", ящики сока, юпи, жвачки. В 90-х это было настоящее золото.

Я тогда впервые попробовал "другой" мир - мир цветной водички, жвачек, шоколада. И все это - благодаря папе.

Он вышел на пенсию в 33. И все равно остался для меня человеком полета. Человеком, который всегда был где-то в небе, но в нужный момент - протягивал руку. И вытаскивал из ледяной пучины.

VLADA K

Я до сих пор ребенок, особенно рядом с папой. У меня так много теплых воспоминаний с ним, что сложно выбрать одно. Мы всегда много смеялись, гуляли, придумывали свои игры.

Но больше всего я помню его поддержку - папа всегда рядом, когда мне страшно, грустно или наоборот - очень радостно.

Он первый, кому хочется все рассказать. И даже когда я выступаю или записываю песни, я знаю, что он где-то рядом и болеет за меня всем сердцем.

Это такое особое ощущение - знать, что тебя любят просто за то, что ты есть. Я очень его люблю.

VLADA K с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

Ирина Пистрюга

В моей жизни есть такая особенность, я говорю всем, что у меня два папы. Тот, который дал жизнь и другой, который дал воспитание. Мой родной папа и мой отчим - папа.

Каждый из них оставил во мне что-то особенное. Ассоциация и воспоминание с папой - когда он подарил мне огромного зайца, такую большую-большую игрушку, которую я обнимала всей собой.

Ирина Пистрюга с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

А еще он умел делать очень странные звуки ртом. Я смеялась и повторяла за ним, и мы оба хохотали так, будто мир был создан только для этого момента.

А с папой, с отчимом, был один волшебный момент: он поместил меня на самую высокую полочку.

И я сидела там, высоко-высоко, смотрела сверху на всех, как принцесса на свое королевство.

В тот момент я почувствовала, что быть выше - это весело, безопасно и мне все можно. Эти воспоминания - как теплые пазлики моего сердца.

И я беру их с собой во взрослую жизнь: уметь радоваться, играть и сохранять в себе эти счастливые моменты.

Алексей Комаровский

Мой папа Эдуард - мастер спорта по спортивной гимнастике, и поэтому с самого роддома он начал меня тренировать (возможно против моей воли:)) Самые теплые мои воспоминания о нем связаны с турником.

Именно поэтому в пятом классе я был чемпионом школы по подтягиваниям.

Вообще самые теплые воспоминания с моим отцом связаны с путешествиями, кино и спортом: теннис, горные лыжи, плавание, бокс, автовождение!

Он научил меня не бояться, пробовать, ошибаться и снова пробовать, побеждать, достигать всего тяжелым трудом и при этом кайфовать от процесса.

Алексей Комаровский с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

Сейчас отцу 64 года и каждое утро у него велопрогулки вдоль моря в Одессе.

Но есть еще одно воспоминание, связанное с кино. Мой папа был прогрессивным контентмейкером на то время (у него был крутой фотоаппарат и кинокамера, которую вы можете видеть на фото)! Он был такой себе блогер 80-х годов.

Он создавал невероятные фото и кинокадры, сам их проявлял. И мы всей семьей смотрели фильмы о наших семейных путешествиях. Именно отец меня научил чувствовать красоту кадра (может поэтому я и пошел в киноиндустрию и режиссуру).

Алина Пухальская

Одно из лучших воспоминаний моего детства - это поездка с папой в Крым. Он в то время имел свой собственный винный магазин, который так и назывался - "Крымские вина".

Мы ездили в "командировку", посещали винные подвалы. Я помню, как там было очень холодно, и папа надевал на меня свою футболку, чтобы я не замерзла.

Алина Пухальская с отцом (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

Это был сплошной кайф в Феодосии вдвоем с папой, он разрешал мне есть пиццу, пить кока-колу - все то, что обычно было под запретом. Это было настоящее детское счастье, никогда не забуду ту поездку.

Пап, я тебя очень люблю и всегда буду играть за тебя, потому что мы команда на всегда.

Мария Вронская

Ну если о детстве, то у меня такие воспоминания. Папа был лучшей подружкой.

Это человек, который учил меня кататься на роликах, готовил самые вкусные блины, а еще с ним можно было нарушать "домашние правила".

С ним я впервые поехала в город моей мечты - в Париж. Хотя поездка была не без приключений. У нас была пересадка в аэропорту и мы пошли пить пиво (ну он пиво, а я колу).

Мария Вронская с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

Мне тогда было лет 10. И мы сидим и понимаем, что по времени наш самолет давно улетел. А нас даже не звали, такое было впервые. Пока что, это был мой единственный случай в жизни, когда я ночевала в аэропорту.

Александр Карпусь

Папа любил загадывать мне загадки. От простых - угадай, какие были цены в Советском Союзе.

Например, коробка спичек стоила одну копейку, и стакан содовой тоже одну, но с сиропом - три, позвонить из автомата стоило две копейки, проезд в трамвае - три, в троллейбусе - четыре, в метро - пять.

Самое дешевое мороженое - 7 копеек, хорошее - 15, а самое дорогое - 28, оно называлось "Каштан в шоколаде".

Черный хлеб - 16, а батон - 22. Еще была булочка за 3 копейки, бублик стоил 5, а пирожное - примерно 15. Угадывая цены, я формировал представление о стоимости разных вещей.

Александр Карпусь (фото предоставлено пресс-службой)

Были и более сложные задачки - их также мне давал папа. Мои любимые примеры - задача Эйнштейна, которую я смог решить мысленно, петля Мебиуса - до сих пор остается для меня загадкой.

И множество вопросов из "Что? Где? Когда?". Мой любимый: чем больше ты в нее берешь, тем больше она становится. Кто она? Ответ гениально прост - яма.

Ну и, конечно, у меня осталось много ярких впечатлений от путешествий по миру с родителями: леса Амазонки, Карибские острова, африканские саванны, аргентинские ледники - всего более 70 стран.

Ольга Пантелеймонова

У меня, возможно, не совсем типичный опыт. Мой папа был настоящим изобретателем, электронщиком. Его разработки до сих пор используются в самолетах "Антонова".

Например, приборы в рубке, черные ящики - все это разрабатывалось в КБ, где он работал. Оказалось, что у него было более 240 изобретений.

Я узнала об этом не сразу, а уже когда работала вместе с ним - на приборах для самолетов.

А самое теплое воспоминание - очень простое. Это были 90-е. Помню, дома папа пытался починить телевизор, какой-то очень крутой, японский, которых тогда в Украине даже не было.

Ольга Пантелеймонова с отцом (фото предоставлено пресс-службой)

И это был очень важный заказ для него. Он два дня не мог найти поломку. И тут я - маленькая - просто заметила крошечный дротик, который неправильно торчал. Показала ему.

И оказалось - именно в этом была проблема! Я была так счастлива, что смогла помочь.

А он - такой гордый за меня. Это казалось чем-то сверхважным, и мне тогда казалось - я спасла целый мир.

Сейчас папы уже нет - его не стало десять лет назад. И когда возвращаюсь к этим воспоминаниям, понимаю: это действительно дорого. Даже если история простая, она для меня - золотая.