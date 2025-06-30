Названы лучшие фильмы XXI века: хитов 2024 и 2025 года в списке нет
100 лучших фильмов (коллаж: РБК-Украина)
За последние 25 лет вышло немало фильмов, но какие из них лучшие? Более 500 актеров, режиссеров и художников Голливуда выбрали 100 лент, которые точно достойны внимания. Формировать этот топ были приглашены, в частности, такие люди как Педро Альмодовар, София Коппола, Барри Дженкинс, Гильермо дель Торо и Джулианна Мур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Какие фильмы попали в "десятку" лучших
1 место - "Паразиты" (2019)
2 место - "Малхолланд драйв" (2001)
3 место - "Нефть" (2007)
4 место - "Любовное настроение" (2001)
5 место - "Лунный свет" (2016)
6 место - "Старикам здесь не место" (2007)
7 место - "Вечное сияние чистого разума" (2004)
8 место - "Ловушка" (2017)
9 место - "Унесенные призраками" (2002)
10 место - "Социальная сеть" (2010)
Все фильмы из топ-100 от The New York Times
- "Безумный Макс: Дорога гнева"
- "Зона интереса"
- "Последний потомок земли"
- "Бесславные ублюдки"
- "Город Бога"
- "Тигр подкрадывается, дракон прячется"
- "Горбатая Гора"
- "И твою маму тоже"
- "Зодиак"
- "Волк с Уолл Стрит"
- "Семья Тененбаумов"
- "Отель "Гранд Будапешт"
- "Юность"
- "Она"
- "Призрачная нить"
- "Анатомия падения"
- "Адаптация"
- "Темный рыцарь"
- "Прибытие"
- "Трудности перевода"
- "Отступники"
- "Мальчишник в Вегасе"
- "Развод Надера и Симин"
- "ВОЛЛ-И"
- "Пророк"
- "Серьёзный человек"
- "Назови меня своим именем"
- "Портрет девушки в огне"
- "Леди-Птица"
- "Один и два"
- "Амели"
- "Мастер"
- "Олдбой"
- "Однажды в Голливуде"
- "Человек, который изменил всё"
- "Рома"
- "Почти знаменит"
- "Жизнь других"
- "Перед заходом солнца"
- "Вверх"
- "12 лет рабства"
- "Фаворитка"
- "Борат"
- "Лабиринт Фавна"
- "Начало"
- "Сбивающая с ног любовь"
- "Победители шоу"
- "Неограненные драгоценности"
- "Тони Эрдманн"
- "Одержимость"
- "Убить Билла. Часть 1"
- "Мементо"
- "Маленькая мисс Счастье"
- "Потерянная"
- "Оппенгеймер"
- "В центре внимания"
- "Тар"
- "Повелитель бури"
- "Побудь в моей шкуре"
- "Окажись в моей шкуре"
- "Одиннадцать друзей Оушена"
- "Кэрол"
- "Рататуй"
- "Проект "Флорида"
- "Любовь"
- "О, где же ты, брат?"
- "Все, везде и сразу"
- "Солнце мое"
- "Дерево жизни"
- "Возвращение"
- "Черный лебедь"
- "Акт убийства"
- "Внутри Люина Дэвиса"
- "Меланхолия"
- "Телеведущий"
- "Прошлые жизни"
- "Властелин колец: Братство кольца"
- "Собиратели и собирательница"
- "Интерстелар"
- "Фрэнсис Ха"
- "Аквариум"
- "Гладиатор"
- "Майкл Клейтон"
- "Особое мнение"
- "Худший человек на свете"
- "Чёрная Пантера"
- "Гравитация"
- "Человек-гризли"
- "Воспоминания об убийстве"
- "Суперперцы".
И хотя в рейтинге указано, что в него попали фильмы за последние 25 лет, можно заметить, что лент за 2024 и 2025 годы - нет. С чем это связано - неизвестно. Вероятно, критики не выделили ни одного фильма за эти два года.
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