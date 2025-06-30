Названы лучшие фильмы XXI века: хитов 2024 и 2025 года в списке нет

За последние 25 лет вышло немало фильмов, но какие из них лучшие? Более 500 актеров, режиссеров и художников Голливуда выбрали 100 лент, которые точно достойны внимания. Формировать этот топ были приглашены, в частности, такие люди как Педро Альмодовар, София Коппола, Барри Дженкинс, Гильермо дель Торо и Джулианна Мур.

Какие фильмы попали в "десятку" лучших

1 место - "Паразиты" (2019)

2 место - "Малхолланд драйв" (2001)

3 место - "Нефть" (2007)

4 место - "Любовное настроение" (2001)

5 место - "Лунный свет" (2016)

6 место - "Старикам здесь не место" (2007)

7 место - "Вечное сияние чистого разума" (2004)

8 место - "Ловушка" (2017)

9 место - "Унесенные призраками" (2002)

10 место - "Социальная сеть" (2010)

Все фильмы из топ-100 от The New York Times

"Безумный Макс: Дорога гнева"

"Зона интереса"

"Последний потомок земли"

"Бесславные ублюдки"

"Город Бога"

"Тигр подкрадывается, дракон прячется"

"Горбатая Гора"

"И твою маму тоже"

"Зодиак"

"Волк с Уолл Стрит"

"Семья Тененбаумов"

"Отель "Гранд Будапешт"

"Юность"

"Она"

"Призрачная нить"

"Анатомия падения"

"Адаптация"

"Темный рыцарь"

"Прибытие"

"Трудности перевода"

"Отступники"

"Мальчишник в Вегасе"

"Развод Надера и Симин"

"ВОЛЛ-И"

"Пророк"

"Серьёзный человек"

"Назови меня своим именем"

"Портрет девушки в огне"

"Леди-Птица"

"Один и два"

"Амели"

"Мастер"

"Олдбой"

"Однажды в Голливуде"

"Человек, который изменил всё"

"Рома"

"Почти знаменит"

"Жизнь других"

"Перед заходом солнца"

"Вверх"

"12 лет рабства"

"Фаворитка"

"Борат"

"Лабиринт Фавна"

"Начало"

"Сбивающая с ног любовь"

"Победители шоу"

"Неограненные драгоценности"

"Тони Эрдманн"

"Одержимость"

"Убить Билла. Часть 1"

"Мементо"

"Маленькая мисс Счастье"

"Потерянная"

"Оппенгеймер"

"В центре внимания"

"Тар"

"Повелитель бури"

"Побудь в моей шкуре"

"Окажись в моей шкуре"

"Одиннадцать друзей Оушена"

"Кэрол"

"Рататуй"

"Проект "Флорида"

"Любовь"

"О, где же ты, брат?"

"Все, везде и сразу"

"Солнце мое"

"Дерево жизни"

"Возвращение"

"Черный лебедь"

"Акт убийства"

"Внутри Люина Дэвиса"

"Меланхолия"

"Телеведущий"

"Прошлые жизни"

"Властелин колец: Братство кольца"

"Собиратели и собирательница"

"Интерстелар"

"Фрэнсис Ха"

"Аквариум"

"Гладиатор"

"Майкл Клейтон"

"Особое мнение"

"Худший человек на свете"

"Чёрная Пантера"

"Гравитация"

"Человек-гризли"

"Воспоминания об убийстве"

"Суперперцы".

И хотя в рейтинге указано, что в него попали фильмы за последние 25 лет, можно заметить, что лент за 2024 и 2025 годы - нет. С чем это связано - неизвестно. Вероятно, критики не выделили ни одного фильма за эти два года.