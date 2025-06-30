Названо кращі фільми XXI століття: хітів 2024 і 2025 року у списку немає

За останні 25 років вийшло чимало фільмів, але які з них найкращі? Понад 500 акторів, режисерів та митців Голлівуду обрали 100 стрічок, які точно варті уваги. Формувати цей топ було запрошено, зокрема, таких людей як Педро Альмодовар, Софія Коппола, Баррі Дженкінс, Гільєрмо дель Торо та Джуліанна Мур.

Які фільми потрапили в "десятку" кращих

1 місце - "Паразити" (2019)

2 місце - "Малхолланд драйв" (2001)

3 місце - "Нафта" (2007)

4 місце - "Любовний настрій" (2001)

5 місце - "Місячне сяйво" (2016)

6 місце - "Старим тут не місце" (2007)

7 місце - "Вічне сяйво чистого розуму" (2004)

8 місце - "Пастка" (2017)

9 місце - "Віднесені привидами" (2002)

10 місце - "Соціальна мережа" (2010)

Всі фільми з топ-100 від The New York Times

"Шалений Макс: Дорога гніву"

"Зона інтересу"

"Останній нащадок землі"

"Безславні виродки"

"Місто Бога"

"Тигр підкрадається, дракон ховається"

"Горбата Гора"

"І твою маму теж"

"Зодіак"

"Вовк з Волл Стріт"

"Родина Тененбаумів"

"Готель "Гранд Будапешт"

"Юність"

"Вона"

"Примарна нитка"

"Анатомія падіння"

"Адаптація"

"Темний лицар"

"Прибуття"

"Труднощі перекладу"

"Відступники"

"Похмілля у Вегасі"

"Розлучення Надера і Сімін"

"ВОЛЛ-І"

"Пророк"

"Серйозна людина"

"Назви мене своїм ім'ям"

"Портрет дівчини у вогні"

"Леді-Птаха"

"Один і два"

"Амелі"

"Майстер"

"Олдбой"

"Одного разу в Голлівуді"

"Людина, яка змінила все"

​​"Рома"

"Майже знаменитий"

"Життя інших"

"Перед заходом сонця"

"Вгору"

"12 років рабства"

"Фаворитка"

"Борат"

"Лабіринт Фавна"

"Початок"

"Кохання, що збиває з ніг"

"Переможці шоу"

"Неграновані коштовності"

"Тоні Ердманн"

"Одержимість"

"Вбити Білла. Частина 1"

"Мементо"

"Маленька міс Щастя"

"Загублена"

"Оппенгеймер"

"У центрі уваги"

"Тар"

"Володар бурі"

"Побудь у моїй шкурі"

"Опинись у моїй шкірі"

"Одинадцять друзів Оушена"

"Керол"

"Рататуй"

"Проект "Флорида"

"Любов"

"О, де ж ти, брате?"

"Все, скрізь і водночас"

"Сонце моє"

"Дерево життя"

"Повернення"

"Чорний лебідь"

"Акт вбивства"

"Всередині Люїна Девіса"

"Меланхолія"

"Телеведучий"

"Минулі життя"

"Володар кілець: Братство кільця"

"Збирачі та збиральниця"

"Інтерстелар"

"Френсіс Ха"

"Акваріум"

"Гладіатор"

"Майкл Клейтон"

"Особлива думка"

"Найгірша людина на світі"

"Чорна Пантера"

"Гравітація"

"Людина-гризлі"

"Спогади про вбивство"

"Суперперці".

І хоча в рейтингу зазначено, що до нього потрапили фільми за останні 25 років, можна помітити, що стрічок за 2024 та 2025 роки - немає. З чим це пов'язано - невідомо. Ймовірно, критики не виділили жодного фільму за ці два роки.