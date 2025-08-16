ua en ru
"Не готовила и не убирала". Хэлли Берри высмеяла бывшего за слова об их браке

Суббота 16 августа 2025 08:20
UA EN RU
"Не готовила и не убирала". Хэлли Берри высмеяла бывшего за слова об их браке Бывший Хэлли Берри шокировал словами об их браке (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

59-летняя Хэлли Берри оказалась в центре внимания соцсетей. Причиной стали слова ее бывшего мужа, экс-бейсболиста Дэвида Джастиса, который решил "пролить свет" на их развод.

РБК-Украина рассказывает, какими словами удивил спортсмен и что ответила актриса.

Что сказал бывший Хэлли Берри

Джастис, с которым актриса состояла в браке с 1993 по 1997 год, поделился мыслями о причинах разрыва в одном из американских подкастов.

У них не сложились отношения по нескольким причинам: постоянная занятость Хэлли и его традиционные взгляды на брак. Он считал, что "хорошая жена" должна готовить и убирать.

"И тогда я задумывался: "Хорошо, а если у нас будут дети, хочу ли я, чтобы именно эта женщина была матерью моих детей, хочу ли я строить с ней семью?" А на тот момент, когда я был молодым, она не готовила, не убирала, не казалась материнской - тогда у нас начались проблемы", - заявил он.

&quot;Не готовила и не убирала&quot;. Хэлли Берри высмеяла бывшего за слова об их бракеБывший Хэлли Берри шокировал словами об их браке (скриншот)

Дэвид отметил, что именно звезда сделала ему предложение руки и сердца, а он не смог отказать. В то же время сам он не был уверен относительно своих чувств.

С годами бейсболист начал осознавать, что они могли бы исправить ситуацию и спасти брак. Однако в то время он не признавал "терапию". Сейчас жалеет, как именно разошелся с актрисой.

"Я просто не был эмоционально зрелым в том возрасте, чтобы по-настоящему понять, как сильно она на самом деле переживала. И я бы тогда поступил иначе. Я бы не оставил ее, просто перестав с ней разговаривать", - отметил он.

&quot;Не готовила и не убирала&quot;. Хэлли Берри высмеяла бывшего за слова об их бракеХэлли Берри (фото: instagram.com/halleberry)

Как актриса отреагировала на слова бывшего

Заявление мужчины сразу спровоцировало жаркие обсуждения в сети. Многие пользователи назвали отношение бейсболиста к роли женщины в браке сексистским.

  • "Бывший, который провалился еще несколько десятилетий назад, вспоминает ее имя в дурацком подкасте, чтобы привлечь к себе внимание"...
  • "Он изменял ей во время их брака. Но, конечно, об этом не упомянул".
  • "Если бы она сделала все это, то что? Какой вклад он внес в брак?"
  • "А что он приносит на стол? Ты готовишь? Убираешь? Мы больше, чем это!"

Сама Хэлли в честь 59-летия, которое отметила 14 августа, разместила в личном блоге серию фото с отдыха. На одном из таких она предстала с нынешним возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом.

В подписи она оставила лаконичную фразу, которая, очевидно, является реакцией на слова бывшего мужа.

"Фух! Готовка, уборка и материнство", - написала она.

Как Берри отреагировала на слова бывшего (фото: instagram.com/halleberry)

Напомним, у актрисы есть 17-летняя дочь Нала от бывшего бойфренда Габриэля Обри и 11-летний сын Масео-Роберт от бывшего мужа Оливье Мартинеса.

При написании материала были использованы следующие источники: YouTube-канал "All the Smoke", Instagram Хэлли Берри.

