"Не готувала і не прибирала". Геллі Беррі висміяла колишнього за слова про їхній шлюб

59-річна Геллі Беррі опинилася в центрі уваги соцмереж. Причиною стали слова її колишнього чоловіка, ексбейсболіста Девіда Джастіса, який вирішив "пролити світло" на їхнє розлучення.

Що сказав колишній Геллі Беррі

Джастіс, з яким акторка перебувала у шлюбі з 1993 по 1997 рік, поділився думками про причини розриву в одному з американських подкастів.

У них не склалися стосунки через декілька причин: постійну зайнятість Геллі та його традиційні погляди на шлюб. Він вважав, що "гарна дружина" повинна готувати та прибирати.

"І тоді я замислювався: "Добре, а якщо у нас будуть діти, чи хочу я, щоб саме ця жінка була матір'ю моїх дітей, чи хочу я будувати з нею сім'ю?" А на той момент, коли я був молодим, вона не готувала, не прибирала, не здавалася материнською - тоді у нас почалися проблеми", - заявив він.

Колишній Геллі Беррі шокував словами про їхній шлюб (скриншот)

Девід зазначив, що саме зірка зробила йому пропозицію руки та серця, а він не зміг відмовити. Водночас сам він не був впевнений щодо своїх почуттів.

З роками бейсболіст почав усвідомлювати, що вони могли б виправити ситуацію і врятувати шлюб. Проте у той час він не визнавав "терапію". Нині шкодує, як саме розійшовся з акторкою.

"Я просто не був емоційно зрілим у тому віці, щоб по-справжньому зрозуміти, як сильно вона насправді переживала. І я б тоді вчинив інакше. Я б не залишив її, просто переставши з нею розмовляти", - зазначив він.

Геллі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)

Як акторка відреагувала на слова колишнього

Заява чоловіка одразу спровокувала палкі обговорення в мережі. Багато користувачів назвали ставлення бейсболіста до ролі жінки у шлюбі сексистським.

"Колишній, який провалився ще кілька десятиліть тому, згадує її ім'я в дурному подкасті, щоб привернути до себе увагу"...

"Він зраджував їй під час їхнього шлюбу. Але, звичайно, він про це не згадав".

"Якби вона зробила все це, то що? Який внесок він зробив у шлюб?"

"А що він приносить на стіл? Ти готуєш? Прибираєш? Ми більше, ніж це!"

Сама Геллі на честь 59-річчя, яке відзначила 14 серпня, розмістила в особистому блозі серію фото з відпочинку, на одному з яких постала з нинішнім коханим, музикантом Ваном Хантом.

У підписі вона залишила лаконічну фразу, яка, вочевидь, є реакцією на слова колишнього чоловіка.

"Фух! Готування, прибирання і материнство", - написала вона.

Як Беррі відреагувала на слова колишнього (фото: instagram.com/halleberry)

Нагадаємо, акторка має 17-річну дочку Налу від колишнього бойфренда Габріеля Обрі та 11-річного сина Масео-Роберта від колишнього чоловіка Олів'є Мартінеса.