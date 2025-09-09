Шоу будет коротким. Чего ждать от Нацотбора на "Евровидение-2026"

Герман Ненов второй раз подряд станет креативным продюсером Национального отбора на "Евровидение-2026". На этот раз режиссер планирует внедрить структурные обновления в формате проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Мовлення" .

Как изменится Нацотбор на "Евровидение" в Украине

Ненов будет отвечать за креативное и визуальное наполнение шоу, создание концепций, опеннинга, интервал-актов и части номеров участников.

"Национальный отбор в нынешнем виде существует почти 10 лет - с 2016-го. За это время он постепенно адаптировался к реалиям, в которых мы живем. Раньше креативный продюсер или режиссер приобщался к работе только за полтора месяца до эфира, уже с готовыми техническими заданиями от продакшен-команды. Для такого масштабного шоу, которое смотрит вся страна, этого было мало для глубокого планирования и структурных обновлений", - комментирует Герман.

Герман Ненов - креативный продюсер Нацотбора (фото: instagram.com/german.nenov/)

Его команда уже работает над трансформацией Нацотбора, и одно из ключевых решений - сокращение хронометража эфира.

"Хронометраж шоу будет существенно сокращен. Я неоднократно говорил о своей мечте: сделать Нацотбор настоящим украинским "Евровидением". И я верю, что шаг за шагом, даже если это сложно, с такой командой и синергией на каждом этапе, мы этого достигнем и нынешний Нацотбор станет действительно уникальным", - заявил Ненов.

Кто такой Герман Ненов

Герман Ненов - это известный украинский клипмейкер, режиссер, креативный продюсер и сценарист.

Работал с такими известными артистами, как Оля Полякова, NK, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Злата Огневич, KAZKA и другие.

Герман был креативным продюсером и режиссером выступления Украины на "Евровидении-2023" в Ливерпуле.

Герман Ненов (фото: instagram.com/german.nenov/)

Он отвечал за постановку номеров для украинских артистов, а также за создание уникального шоу, получившего высокие оценки от международного сообщества.

Также при его участии был перезапущен формат Национального отбора на "Детское Евровидение", что сделало этот проект одним из важнейших детских шоу в стране.

Что известно о "Евровидении-2026"

После победы представителя Австрии JJ с песней "Wasted Love" на "Евровидении-2025" было официально объявлено, что 70-й юбилейный песенный конкурс будет принимать Вена.

Это уже третий раз, когда австрийская столица станет главной сценой для самого масштабного музыкального события Европы (после 1967 и 2015 годов).

Конкурс состоится на арене Wiener Stadthalle, которая является крупнейшей крытой площадкой Австрии.

Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал - на 16 мая 2026 года.

Формат и арена уже подтверждены, сейчас ожидается информация о локациях для EuroVillage, Euroclub и официальных фан-зон.

Городские власти Вены уже выделили примерно 22,6 млн евро для организации конкурса и бесплатных публичных событий.

Напомним, что Украина, которую представляла группа Ziferblat с композицией "Bird of Pray", на "Евровидении-2025" заняла 9-е место.

Этот результат позволил нашей стране сохранить свой уникальный статус: она является единственной страной в истории конкурса, которая ежегодно с момента своего дебюта в 2003 году стабильно проходит в финал.