Неожиданно! Блогер назвал группу, которая подает заявку на Нацотбор

Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая может стать участницей Национального отбора на "Евровидение". Хотя ранее она говорила, что едва ли еще раз вернется на конкурс.
Как сообщает РБК-Украина, инсайдом о том, что Зарицкая подаст заявку на Нацотбор, в своем Telegram-канале поделился музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.
Роман, который посетил концерт Монатика во Дворце спорта, увидел выступление KAZKA, а затем поделился интересным "сливом".
"Инсайд: группа KAZKA подает заявку на Нацотбор", - лаконично написал он и не стал раскрывать деталей.
Но в комментариях пользователи быстро вспомнили, что KAZKA говорила о Нацотборе еще несколько месяцев назад. Тогда Зарицкая утверждала, что едва ли пойдет на конкурс, но может изменить свое решение при определенных условиях.
"Незакрытый гештальт будто. Потому что мы были дважды на Нацотборе, и дважды проиграли. А Jerry Heil была три раза, если вы не знали!" - говорила Александра.
"Думаю, что нет. Я готова были пойти на Нацотбор, если бы мне сказали: "Александра, мы тебя очень любим. Могла бы ты представить сразу нашу страну?". Я бы сказала "да". А так я не буду с малолетками сидеть и соревноваться!" - отметила она.
Напомним, в 2018 и 2019 году Зарицкая участвовала в конкурсе. Вторая попытка принесла ей и группе третье место. Тогда певица выступила с песней "Apart".
Первое место в Нацотборе тогда заняла певица Maruv, но она не представила Украину на "Евровидении".
После объявления результатов вещатель предложил артистке контракт, который предусматривал не только отмену всех концертов в России, но и контроль над публичными заявлениями и выступлениями.
Maruv заявила, что готова была отказаться от российских гастролей, однако остальные условия назвала слишком строгими. Переговоры завершились без подписания соглашения, а другие финалисты отбора также не согласились ехать на "Евровидение".
