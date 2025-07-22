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Родные Богдана Ступки почтили его память редкими фото: "13 лет без тебя"

Вторник 22 июля 2025 20:51
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Родные Богдана Ступки почтили его память редкими фото: "13 лет без тебя" Годовщина смерти Ступки - сын и внук поделились воспоминаниями (фото: instagram.com/ostap.stupka)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Прошло 13 лет со дня смерти выдающегося украинского актера Богдана Ступки. В день годовщины, 22 июля, его сын Остап и внук Дмитрий опубликовали эмоциональную подборку архивных фотографий и поделились щемящими воспоминаниями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram актеров.

Как сын Богдана Ступки почтил его память

Известный актер опубликовал серию архивных кадров с папой - как черно-белых, так и цветных.

На них Богдан предстает в разные периоды своей жизни: молодым, еще в начале актерского пути, и в зрелые годы.

"13 лет без тебя, папа. Цифра уже двузначная, но ощущение все равно будто это произошло совсем недавно", - написал сын.

Родные Богдана Ступки почтили его память редкими фото: &quot;13 лет без тебя&quot;Остап Ступка с папой (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Ступка-младший поделился, что до сих пор вспоминает советы отца, которые помогают ему в жизни и профессии.

"Ты был для меня не просто папой, ты был первым примером, первым учителем - и в жизни, и на сцене. Твой опыт, победы и поражения, твои советы - они до сих пор со мной. Я несу их не только как воспоминание, но и как инструменты и инструкции, как жить в этом мире", - рассказал он.

Остап также признался, что до сих пор тяжело переживает потерю своего легендарного отца.

"Все эти годы без твоей мудрости, твоего юмора, твоих всегда точных и нужных слов даются тяжело, и уверен, не только для меня. Спасибо за то, что был, каким был, и за все, что оставил после себя. Люблю тебя", - растрогал он.

Родные Богдана Ступки почтили его память редкими фото: &quot;13 лет без тебя&quot;Богдан и Остап (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Как внук Ступки почтил его память

Сын Остапа и внук покойного актера Дмитрий тоже поделился личными эмоциями в памятную дату. Он опубликовал серию семейных фотографий с дедушкой и рассказал, какие были с ним отношения.

"Для меня он был просто Бодя. Тот, кто всегда был рядом, кто научил меня ценить человеческое слово, искусство, жизнь. Его мудрость, юмор, доброта и сила - навсегда в моем сердце", - написал он.

"Каждый день я думаю о нем. Его голос до сих пор звучит в моей памяти. Его советы ведут меня в самые трудные моменты. И хотя время идет, его любовь и дух остаются неизменными - во мне, в нашей семье, во всей Украине", - добавил актер.

Дмитрий Ступка показал архивные фото с дедушкой (фото: instagram.com/stupka777)

Что известно о смерти Богдана Ступки

Напомним, Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года на 71-м году жизни после тяжелой болезни.

Его вклад в культуру неоценим: более 100 ролей в театре и кино, среди которых "Білий птах з чорною ознакою", "Вогнем і мечем", "Тарас Бульба" и другие.

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