Янина Соколова заговорила о мужском предательстве после "каминг-аута" Харчишина

Что сказала Янина Соколова о мужской измене

Она заявила, что редко ошибается в людях. По крайней мере раньше такое случалось с женщинами, а теперь ее доверие предал мужчина.

"Наша женская природа эмоциональна, непредсказуема и импульсивна. Но чтобы предал доверие мужчина, наверное, практика для меня не частая. По крайней мере, со мной такое впервые. За всю свою 40-летнюю жизнь мое доверие предал только один человек", - написала журналистка.

Соколова отметила, что в последние несколько дней думала о том, что заставляет людей предавать близких.

"Как сногсшибательно становятся чужими, лицемерными существами без достоинства и чести. Что ими руководит в этот момент, осознавая последствия для самих себя прежде всего. Почему эти люди вдруг лгут. И как они спят ночью зная, что причинили боль", - заявила Янина.

"Мы живем в сложное время. Каждый из нас в борьбе с войной и с самими собой. Но странность того, что еще вчера ты был близким, а сегодня чужаком не дает мне ответа на простой вопрос: почему", - добавила она.

Соколова высказалась о предательстве доверия (фото: instagram.com/yanina_sokolova)

Она также призвала людей, которые переживают сложные эмоции, обращаться за помощью к специалистам. В то же время она подчеркнула важность не предавать доверие в отношениях.

"Не предавайте доверия тех, кого любите. Потому что однажды предав это доверие, со временем человек, которого вы предали перестанет верить в людей и в чувства, которые даются не каждому", - написала она.

Что сказал Харчишин об отношениях с Соколовой

Напомним, 17 сентября фронтмен группы "Друга Ріка" впервые публично подтвердил длительные романтические отношения с журналисткой. По его словам, они сознательно не афишировали личную жизнь.

Харчишин добавил, что молчание вызывало слухи, которые мешали работе. Именно поэтому он решил публично это проговорить. В то же время он признался, что они больше не вместе.

"Да, определенный период своей жизни я был в отношениях с Яниной Соколовой. Сейчас эти отношения завершены", - подчеркнул он.

Артист также отметил, что о личном говорил в своих песнях. В частности делился пережитым в песне "Оставляю дом".

Перед этим в интервью Алин Доротюк он избежал прямого ответа на вопрос об отношениях с Соколовой.

Что говорил Харчишин о Соколовой (скриншот)