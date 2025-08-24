Янович довел до слез щемящим видео ко Дню Независимости: "Кто мы и куда мы идем?"

Украинский актер и ведущий Женя Янович традиционно опубликовал щемящее патриотическое видео ко Дню Независимости, которое поразило пользователей соцсетей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram соучредителя студии "Мамахохотала".
Ролик, размещенный в блоге ведущего, призывает к переосмыслению своей роли в обществе, ценностей и пути страны.
В видео Янович стоит среди толпы людей с картонной табличкой: "Кто мы? И куда мы идем?" - этот вопрос звучит не только как актерский месседж, а как национальное обращение.
В трогательном видео показаны различные жизненные моменты украинцев: свидание молодой пары, пробежка пожилого мужчины, будничная жизнь обычных людей - все это сопровождается нежным текстом и оригинальным музыкальным сопровождением.
"С Днем Независимости", - коротко, но искренне подписал ролик Янович.
Пользователи не сдерживали эмоций.
Стоит отметить, что Женя Янович ежегодно придумывает новые форматы видеопоздравлений ко Дню Независимости, каждый раз рассказывая истории украинцев языком эмоций и символов.
Вас может заинтересовать: