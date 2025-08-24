Янович довів до сліз щемливим відео до Дня Незалежності: "Хто ми і куди ми йдемо?"

Український актор і ведучий Женя Янович традиційно опублікував щемке патріотичне відео до Дня Незалежності, яке вразило користувачів соцмереж.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співзасновника студії "Мамахохотала".
Ролик, розміщений у блозі ведучого, закликає до переосмислення своєї ролі в суспільстві, цінностей і шляху країни.
У відео Янович стоїть серед натовпу людей з картонною табличкою: "Хто ми? І куди ми йдемо?" - це запитання звучить не лише як акторський меседж, а як національне звернення.
У зворушливому відео показані різні життєві моменти українців: побачення молодої пари, пробіжка літнього чоловіка, буденне життя звичайних людей - усе це супроводжується ніжним текстом і оригінальним музичним супроводом.
"З Днем Незалежності ", - коротко, але щиро підписав ролик Янович.
Користувачі не стримували емоцій.
Варто зазначити, що Женя Янович щороку вигадує нові формати відеопривітань до Дня Незалежності, кожного разу розповідаючи історії українців мовою емоцій і символів.
