UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

Янович довів до сліз щемливим відео до Дня Незалежності: "Хто ми і куди ми йдемо?"

Женя Янович (фото: instagram.com/yanovychzhenya)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор і ведучий Женя Янович традиційно опублікував щемке патріотичне відео до Дня Незалежності, яке вразило користувачів соцмереж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співзасновника студії "Мамахохотала".

Ролик, розміщений у блозі ведучого, закликає до переосмислення своєї ролі в суспільстві, цінностей і шляху країни.

У відео Янович стоїть серед натовпу людей з картонною табличкою: "Хто ми? І куди ми йдемо?" - це запитання звучить не лише як акторський меседж, а як національне звернення.

У зворушливому відео показані різні життєві моменти українців: побачення молодої пари, пробіжка літнього чоловіка, буденне життя звичайних людей - усе це супроводжується ніжним текстом і оригінальним музичним супроводом.

"З Днем Незалежності ", - коротко, але щиро підписав ролик Янович.

Реакція юзерів

Користувачі не стримували емоцій.

  • Як ти це робиш? з Днем нас!
  • Розчулена до сліз. Дуже чуттєве відео. Дякую
  • Здається в нас зʼявилась нова традиція в вигляді зворушливих відео привітань до Дня Незалежності України від Яновича
  • От знала, що знов до сліз доведе, паразіт!
  • Добре починати цей день з цього відео! Дякую Жека
  • А це Ксенія. Вже другий рік поспіль вона плаче під відео від Яновича. Плаче разом з іншими українцями, бо така наша нова традиція. Зі святом, любі, зі світом Україна

Варто зазначити, що Женя Янович щороку вигадує нові формати відеопривітань до Дня Незалежності, кожного разу розповідаючи історії українців мовою емоцій і символів.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
День незалежності УкраїниЗірки шоу-бізнесуСвята