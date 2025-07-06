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Елена-Кристина Лебедь заинтриговала "беременным" животиком (фото)

Воскресенье 06 июля 2025 16:14
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Елена-Кристина Лебедь заинтриговала "беременным" животиком (фото) Елена-Кристина Лебедь (фото: facebook.com/ElenaKristina.Lebed)
Автор: Полина Иваненко

Блогер Елена-Кристина Лебедь, известная многим как ведущая "Аферистов в сетях", удивила новым фото. Звезда намекнула на то, что может стать мамой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Лебедь.

Правда ли, что Елена-Кристина беременна

Ведущая, которая часто получает комментарии насчет своей фигуры, внезапно показалась с животиком. Трудно понять, действительно ли Лебедь беременна, или она просто его "надула". Но описание под фото действительно интригует.

"Когда все думали, что очень объелась, а я... Дальше будет", - отметила Елена-Кристина.

Елена-Кристина Лебедь заинтриговала &quot;беременным&quot; животиком (фото)Елена-Кристина намекнула на беременность (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

После этого она не делала новых сообщений, а потому в комментариях фаны начали активно обсуждать намек ведущей. Одни ее поздравляют, другие же считают, что это лишь "прогрев".

Под фото можно увидеть такие комментарии:

  • "Если это таки то, что я думаю, то это была бы прекрасная новость"
  • "Вы беременна?"
  • "Да просто воды напилась"
  • "Счастье любит тишину"
  • "Поздравляю"
  • "У меня такое бывает, когда я ем борщ".
  • "Нет, это шутка, почему-то мне кажется что это коллаж. Но я могу ошибаться!".

Личная жизнь Елены-Кристины Лебедь

Известно, что блогер неохотно говорит о личном и своем возрасте. Но можно найти информацию, что Елена-Кристина родилась в 1990 году. Уже много лет Лебедь живет вместе со своим избранником - Виктором Розенко (бывший Министр труда и социальной политики Украины).

Елена-Кристина Лебедь заинтриговала &quot;беременным&quot; животиком (фото)Бойфренд Елены-Кристины Лебедь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Поначалу они скрывали свой роман от СМИ. Но потом Елена-Кристина начала делиться фото с возлюбленным. Планируют ли они детей - неизвестно.

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