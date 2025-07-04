Блогер раскрыл редкое имя сына Леси Никитюк
Известная телеведущая Леся Никитюк 15 июня впервые стала мамой. В сети появилась информация, каким именем она назвала сына.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Как Никитюк назвала сына
Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов утверждает, что телеведущая назвала своего первенца Орестом.
"Наши котики эксклюзивно узнали имя первенца Леси Никитюк. Ведущая назвала сына Орестом. Подробности расскажу позже", - отметил блогер.
Как Никитюк назвала сына (скриншот)
Что означает имя Орест
Орест - украинское мужское имя греческого происхождения, означающее "тот, кто стоит на горе", или "покоряющий вершины".
Имя Орест ранее употреблялось только на западе Украины, а сейчас становится популярным по всей территории.
В других странах мира встречается несколько иная форма имени - Орестес. Разговорные формы: Орестик, Рестик, Орли, Орлик, Орчик, Орисьо и другие.
Отчество: Орестович, Орестовна.
Женский эквивалент: Ореста.
Имя Орест упоминается как в католических, так и в православных святцах.
Православные даты именин Ореста - 10 ноября и 13 декабря.
Что известно про беременность Леси Никитюк
Телеведущая, которой в октябре исполнится 38 лет, стала мамой 15 июня. Она до последнего скрывала тот факт, что беременна и никак не реагировала на слухи, которые периодически появлялись в СМИ.
Свое интересное положение она мастерски прятала 9 месяцев под нарядами в стиле оверсайз.
Отец ребенка - 29-летний Дмитрий Бабчук, который служит в Вооруженных Силах Украины. Знаменитость рассказала о романе с ним осенью 2024 года - то есть уже когда была беременна.
В январе 2025 года Бабчук сделал ей предложение руки и сердца, на что телеведущая ответила согласием.
Леся Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
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Для написания материала были использованы такие источники: Telegram-канал BespaLOVmedia, Wikipedia.