Олена-Крістіна Лебідь заінтригувала "вагітним" животиком (фото)

Блогерка Олена-Крістіна Лебідь, відома багатьом як ведуча "Аферистів в сітях", здивувала новим фото. Зірка натякнула на те, що може стати мамою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Лебідь.

Чи правда, що Олена-Крістіна вагітна

Ведуча, яка часто отримує коментарі щодо своєї фігури, раптово показалася з животиком. Важко зрозуміти, чи дійсно Лебідь вагітна, чи вона просто його "надула". Але опис під фото дійсно інтригує.

"Коли всі думали, що дуже об'їлася, а я... Далі буде", - зазначила Олена-Крістіна.

Олена-Крістіна натякнула на вагітність (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Після цього вона не робила нових дописів, а тому у коментарях фани почали активно обговорювати натяк ведучої. Одні її вітають, інші ж вважають, що це лише "прогрів".

Під фото можна побачити такі коментарі:

"Якщо це таки те, що я думаю, то це була б прекрасна новина"

"Ви вагітна?"

"Та просто води напилася"

"Щастя любить тишу"

"Вітаю"

"В мене таке, коли борщу поїм"

"Ні, це жарт, чомусь мені здається що це колаж. Але я можу помилятися!".

Особисте життя Олени-Крістіни Лебідь

Відомо, що блогерка неохоче говорить про особисте та свій вік. Але можна знайти інформацію, що Олена-Крістіна народилася у 1990 році. Вже багато років Лебідь живе разом зі своїм обранцем - Віктором Розенко (колишній Міністр праці та соціальної політики України).

Бойфренд Олени-Крістіни Лебідь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Спочатку вони приховували свій роман від ЗМІ. Але потім Олена-Крістіна почала ділитися фото з коханим. Чи планують вони дітей - невідомо.