Елена-Кристина Лебедь заинтриговала "беременным" животиком (фото)

Правда ли, что Елена-Кристина беременна

Ведущая, которая часто получает комментарии насчет своей фигуры, внезапно показалась с животиком. Трудно понять, действительно ли Лебедь беременна, или она просто его "надула". Но описание под фото действительно интригует.

"Когда все думали, что очень объелась, а я... Дальше будет", - отметила Елена-Кристина.

Елена-Кристина намекнула на беременность (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

После этого она не делала новых сообщений, а потому в комментариях фаны начали активно обсуждать намек ведущей. Одни ее поздравляют, другие же считают, что это лишь "прогрев".

Под фото можно увидеть такие комментарии:

"Если это таки то, что я думаю, то это была бы прекрасная новость"

"Вы беременна?"

"Да просто воды напилась"

"Счастье любит тишину"

"Поздравляю"

"У меня такое бывает, когда я ем борщ".

"Нет, это шутка, почему-то мне кажется что это коллаж. Но я могу ошибаться!".

Личная жизнь Елены-Кристины Лебедь

Известно, что блогер неохотно говорит о личном и своем возрасте. Но можно найти информацию, что Елена-Кристина родилась в 1990 году. Уже много лет Лебедь живет вместе со своим избранником - Виктором Розенко (бывший Министр труда и социальной политики Украины).

Бойфренд Елены-Кристины Лебедь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Поначалу они скрывали свой роман от СМИ. Но потом Елена-Кристина начала делиться фото с возлюбленным. Планируют ли они детей - неизвестно.