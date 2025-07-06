Елена-Кристина Лебедь заинтриговала "беременным" животиком (фото)

Блогер Елена-Кристина Лебедь, известная многим как ведущая "Аферистов в сетях", удивила новым фото. Звезда намекнула на то, что может стать мамой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Лебедь.
Ведущая, которая часто получает комментарии насчет своей фигуры, внезапно показалась с животиком. Трудно понять, действительно ли Лебедь беременна, или она просто его "надула". Но описание под фото действительно интригует.
"Когда все думали, что очень объелась, а я... Дальше будет", - отметила Елена-Кристина.
После этого она не делала новых сообщений, а потому в комментариях фаны начали активно обсуждать намек ведущей. Одни ее поздравляют, другие же считают, что это лишь "прогрев".
Под фото можно увидеть такие комментарии:
Известно, что блогер неохотно говорит о личном и своем возрасте. Но можно найти информацию, что Елена-Кристина родилась в 1990 году. Уже много лет Лебедь живет вместе со своим избранником - Виктором Розенко (бывший Министр труда и социальной политики Украины).
Поначалу они скрывали свой роман от СМИ. Но потом Елена-Кристина начала делиться фото с возлюбленным. Планируют ли они детей - неизвестно.
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