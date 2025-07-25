Ольга Горбачева впервые за долгое время показала дочек-красавиц от Никитина
Бывшая певица и блогерша Ольга Горбачева впервые за долгое время показалась с дочерьми от продюсера Юрия Никитина, - 19-летней Полиной и 11-летней Серафимой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
Ольга Горбачева показала дочерей
Вместе с девочками исполнительница организовала фотосессию на природе.
На фотографиях, сделанных среди сочной зелени, мама и дочери предстали в легких платьях: Ольга и Полина - в длинных нарядах нежных пастельных цветов, а Серафима - в коротком наряде.
"Те, кто идут впереди, будут помнить тех, кто шли позади...", - подписала фото звезда.
Ольга Горбачева с детьми (фото: instagram.com/gorbachovaolga)
Реакция юзеров
В комментариях восхищаются естественной красотой Ольги и ее дочерей, отмечая их сходство.
- Така автентична краса
- Бог вас любить - таких два шикарні компліменти подарував
- Які ж ви прекрасні …так любо подивитися, якісь однакові
- Маєте гарний вигляд. Наче сестрички
- Які ж ви прекрасні … так любо подивитися
Ольга Горбачева с детьми (фото: instagram.com/gorbachovaolga)
Напомним, 29-го июня продюсер Юрий Никитин и Ольга Горбачева отметили девятую годовщину своей второй свадьбы.
Пара поженилась в 2007 году, однако уже через два года их брак распался.
Впрочем, в 2011-м Горбачева и Никитин сошлись снова, а в 2016 году официально поженились во второй раз - церемония росписи состоялась в Киеве, а праздновали свадьбу в замке "Радомышль" на Житомирщине.
Ольга Горбачева и Юрий Никитин (фото: instagram.com/gorbachovaolga)
Вас может заинтересовать
- Младшая дочь Стива Джобса выходит замуж
- Леся Никитюк вернулась к работе через месяц после родов
- Квиткова жестко ответила на слова экс-тренера "Динамо" о "женщине с ребенком"