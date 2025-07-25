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Ольга Горбачова вперше за тривалий час показала доньок-красунь від Нікітіна

П'ятниця 25 липня 2025 14:41
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Ольга Горбачова вперше за тривалий час показала доньок-красунь від Нікітіна Ольга Горбачова (фото: instagram.com/gorbachovaolga)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня співачка та блогерка Ольга Горбачова вперше за довгий час показалася з доньками від продюсера Юрія Нікітіна, - 19-річною Поліною та 11-річною Серафiмою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Ольга Горбачова показала доньок

Разом з дівчатками виконавиця організувала фотосесію на природі.

На світлинах, зроблених серед соковитої зелені, мама та доньки постали в легких сукнях: Ольга й Поліна - у довгих нарядах ніжних пастельних кольорів, а Серафіма - у короткому вбранні.

"Ті, хто йдуть попереду, пам’ятатимуть тих, хто йшли позаду…", - підписала фото зірка.

Ольга Горбачова вперше за тривалий час показала доньок-красунь від НікітінаОльга Горбачова з дітьми (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Реакція юзерів

У коментарях захоплюються природною красою Ольги та її доньок, відзначаючи їхню схожість.

  • Така автентична краса
  • Бог вас любить - таких два шикарні компліменти подарував
  • Які ж ви прекрасні …так любо подивитися, якісь однакові
  • Маєте гарний вигляд. Наче сестрички
  • Які ж ви прекрасні … так любо подивитися

Ольга Горбачова вперше за тривалий час показала доньок-красунь від НікітінаОльга Горбачова з дітьми (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Нагадаємо, 29-го червня продюсер Юрій Нікітін та Ольга Горбачова відзначили дев'яту річницю свого другого весілля.

Пара побралася у 2007 році, однак вже за два роки їхній шлюб розпався.

Утім, у 2011-му Горбачова та Нікітін зійшлися знову, а у 2016 році офіційно одружилися вдруге - церемонія розпису відбулася в Києві, а святкували весілля у замку "Радомишль" на Житомирщині.

Ольга Горбачова вперше за тривалий час показала доньок-красунь від НікітінаОльга Горбачова і Юрій Нікітін (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

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