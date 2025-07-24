Младшая дочь Стива Джобса выходит замуж: что известно о женихе и шикарной свадьбе
Младшая дочь основателя Apple Стива Джобса Иви Джобс совсем скоро выйдет замуж за британского спортсмена, олимпийского чемпиона в конном спорте Гарри Чарльза.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Когда состоится свадьба Иви Джобс
Свадьба американской модели Иви Джобс, младшей из четырех детей Стива Джобса, запланирована на эту субботу. Торжество продлится четыре дня.
Детали свадьбы тщательно скрывают. Район Котсуолд в Англии, где в частном имении должна пройти церемония, полностью закрыт для посторонних. По предварительным данным, гостей планируют доставлять на место вертолетами.
По инсайдерским данным, на празднование будущие молодожены потратили около 5 миллионов фунтов стерлингов (больше 6 млн долларов).
Отметим, что эта свадьба в живописном Котсуолде может посоперничать с недавней свадьбой Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции за первое место в списках самых роскошных свадеб.
На мероприятии будут многие мировые знаменитости, среди которых Камала Харис, Фиби и Дженнифер Гейтс и принцесса Беатрис. Кроме того, на мероприятии выступит легендарный Элтон Джон.
Иви Джобс с возлюбленным (фото: instagram.com/evejobs)
Кто такая Иви Джобс
Девушке 27 лет - она родилась 9 июля 1998 года. Она младшая из детей предпринимателя и изобретателя Стива Джобса.
Закончила Стэнфордский университет и строила карьеру в модельном бизнесе.
В 2021 году дебютировала на Неделе моды в Париже, а также сотрудничала с Louis Vuitton, Vogue, Vanity Fair, Glossier.
Иви Джобс (фото: instagram.com/evejobs)
Что известно про будущего мужа Иви Джобс
Гарри Чарльз родился 15 июля 1999 года в семье Питера Чарльза и Тары Чарльз. Он на год младше своей избранницы.
Его отец - член команды, которая завоевала первую в истории 60 лет золотую медаль Великобритании по прыжкам в воду на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
Гарри с детства занимался конным спортом, дебютировал на Олимпийских играх в 2021 году в Токио.
Гарри Чарльз (фото: instagram.com/evejobs)
В 2024 году на Олимпийских играх в Париже он завоевал золотую медаль в составе британской команды. Гарри Чарльз соревновался с перевязанной рукой после перелома, полученного за четыре недели до Олимпиады.
Он постоянно участвует в престижных международных соревнованиях и имеет высокий авторитет в мире конного спорта.
Иви Джобс с возлюбленным (фото: instagram.com/evejobs)
Что известно про отношения Иви Джобс с Гарри Чарльзом
Пара познакомилась в 2022 году на частном приеме. Они не афишировали свои отношения, а уже в 2023 году стали появляться вместе на модных показах и на благотворительных балах.
В сентябре 2024 года пара обручилась.
В июне 2025 года Иви Джобс уже отгуляла свой девичник на острове Капри.
Младшая дочка Джобса отгуляла девичник в июне (фото: instagram.com/evejobs)
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Для написания материала были использованы такие источники: издания The Sun, Film-News, Instagram-аккаунт Иви Джобс, Википедия.