Ольга Харлан эмоционально обратилась к своему жениху-итальянцу в важный день

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан трогательно поздравила своего жениха, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле, с днем рождения и показала новое фото.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсменки.

Харлан обратилась к своему жениху Луиджи Самеле

Сегодня, 25 июля, возлюбленному Харлан исполнилось 38 лет.

"С днем рождения, моя любовь! Спасибо, что делаешь меня самой счастливой женщиной. Мне так повезло! Люблю тебя бесконечно!" - написала она в посте.

Также она опубликовала новые фото с женихом на фоне моря. Пара выглядит очень гармонично и просто светится от счастья.

Ольга Харлан показала новое фото с женихом Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

Что известно про личную жизнь Ольги Харлан

Ольга Харлан - олимпийская чемпионка и многократная победительница мировых и европейских первенств. Ее жених Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик, который получил четыре олимпийские медали, неоднократно становился призером чемпионатов мира и трижды - чемпионом Европы.

Луиджи Самеле и Ольга Харлан (фото: instagram.com/gigisamele87)

Спортсмены знакомы уже более 15 лет. Их первая встреча состоялась во Франции, когда Ольге было 15, а Луиджи - 18 лет. Тогда итальянец сразу заметил украинскую спортсменку и даже тайком сфотографировал ее на память.

Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Впоследствии они снова встретились на соревнованиях, однако на тот момент Харлан уже была в браке с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, призером мировых и европейских турниров. Ее общение с Луиджи оставалось дружеским.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

После развода с Бойко Ольга начала отношения с Самеле - это произошло в 2019-м.

А уже в сентябре 2024 года Луиджи сделал любимой предложение руки и сердца, на которое она ответила "да". Пара готовится к свадьбе, которая состоится в ближайшее время.

Харлан с возлюбленным в день помолвки (фото: instagram.com/olgakharlan)