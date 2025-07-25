Ольга Харлан эмоционально обратилась к своему жениху-итальянцу в важный день
Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан трогательно поздравила своего жениха, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле, с днем рождения и показала новое фото.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсменки.
Харлан обратилась к своему жениху Луиджи Самеле
Сегодня, 25 июля, возлюбленному Харлан исполнилось 38 лет.
"С днем рождения, моя любовь! Спасибо, что делаешь меня самой счастливой женщиной. Мне так повезло! Люблю тебя бесконечно!" - написала она в посте.
Также она опубликовала новые фото с женихом на фоне моря. Пара выглядит очень гармонично и просто светится от счастья.
Ольга Харлан показала новое фото с женихом Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)
Что известно про личную жизнь Ольги Харлан
Ольга Харлан - олимпийская чемпионка и многократная победительница мировых и европейских первенств. Ее жених Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик, который получил четыре олимпийские медали, неоднократно становился призером чемпионатов мира и трижды - чемпионом Европы.
Луиджи Самеле и Ольга Харлан (фото: instagram.com/gigisamele87)
Спортсмены знакомы уже более 15 лет. Их первая встреча состоялась во Франции, когда Ольге было 15, а Луиджи - 18 лет. Тогда итальянец сразу заметил украинскую спортсменку и даже тайком сфотографировал ее на память.
Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)
Впоследствии они снова встретились на соревнованиях, однако на тот момент Харлан уже была в браке с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, призером мировых и европейских турниров. Ее общение с Луиджи оставалось дружеским.
Ольга Харлан и Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)
После развода с Бойко Ольга начала отношения с Самеле - это произошло в 2019-м.
А уже в сентябре 2024 года Луиджи сделал любимой предложение руки и сердца, на которое она ответила "да". Пара готовится к свадьбе, которая состоится в ближайшее время.
Харлан с возлюбленным в день помолвки (фото: instagram.com/olgakharlan)
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