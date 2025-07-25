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Ольга Харлан эмоционально обратилась к своему жениху-итальянцу в важный день

Пятница 25 июля 2025 12:18
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Ольга Харлан эмоционально обратилась к своему жениху-итальянцу в важный день Ольга Харлан и Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан трогательно поздравила своего жениха, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле, с днем рождения и показала новое фото.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсменки.

Харлан обратилась к своему жениху Луиджи Самеле

Сегодня, 25 июля, возлюбленному Харлан исполнилось 38 лет.

"С днем рождения, моя любовь! Спасибо, что делаешь меня самой счастливой женщиной. Мне так повезло! Люблю тебя бесконечно!" - написала она в посте.

Также она опубликовала новые фото с женихом на фоне моря. Пара выглядит очень гармонично и просто светится от счастья.

Ольга Харлан эмоционально обратилась к своему жениху-итальянцу в важный деньОльга Харлан показала новое фото с женихом Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

Что известно про личную жизнь Ольги Харлан

Ольга Харлан - олимпийская чемпионка и многократная победительница мировых и европейских первенств. Ее жених Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик, который получил четыре олимпийские медали, неоднократно становился призером чемпионатов мира и трижды - чемпионом Европы.

Ольга Харлан эмоционально обратилась к своему жениху-итальянцу в важный деньЛуиджи Самеле и Ольга Харлан (фото: instagram.com/gigisamele87)

Спортсмены знакомы уже более 15 лет. Их первая встреча состоялась во Франции, когда Ольге было 15, а Луиджи - 18 лет. Тогда итальянец сразу заметил украинскую спортсменку и даже тайком сфотографировал ее на память.

Ольга Харлан эмоционально обратилась к своему жениху-итальянцу в важный деньОльга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Впоследствии они снова встретились на соревнованиях, однако на тот момент Харлан уже была в браке с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, призером мировых и европейских турниров. Ее общение с Луиджи оставалось дружеским.

Ольга Харлан эмоционально обратилась к своему жениху-итальянцу в важный деньОльга Харлан и Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

После развода с Бойко Ольга начала отношения с Самеле - это произошло в 2019-м.

А уже в сентябре 2024 года Луиджи сделал любимой предложение руки и сердца, на которое она ответила "да". Пара готовится к свадьбе, которая состоится в ближайшее время.

Ольга Харлан эмоционально обратилась к своему жениху-итальянцу в важный деньХарлан с возлюбленным в день помолвки (фото: instagram.com/olgakharlan)

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