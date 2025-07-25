Ольга Харлан емоційно звернулася до свого нареченого-італійця у важливий день

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан зворушливо привітала свого нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле, з днем народження і показала нове фото.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсменки.

Харлан звернулася до свого нареченого Луїджі Самеле

Сьогодні, 25 липня, коханому Харлан виповнилося 38 років.

"З днем народження, моє кохання! Дякую, що робиш мене найщасливішою жінкою. Мені так пощастило! Люблю тебе нескінченно!" - написала вона в пості.

Також вона опублікувала нові фото з нареченим на фоні моря. Пара виглядає дуже гармонійно і просто світиться від щастя.

Ольга Харлан показала нове фото з нареченим Луїджі Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

Що відомо про особисте життя Ольги Харлан

Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка і багаторазова переможниця світових та європейських першостей. Її наречений Луїджі Самеле - італійський фехтувальник, який здобув чотири олімпійські медалі, неодноразово ставав призером чемпіонатів світу та тричі - чемпіоном Європи.

Луїджі Самеле та Ольга Харлан (фото: instagram.com/gigisamele87)

Спортсмени знайомі вже понад 15 років. Їхня перша зустріч відбулася у Франції, коли Ользі було 15, а Луїджі - 18 років. Тоді італієць одразу помітив українську спортсменку і навіть потайки сфотографував її на пам'ять.

Ольга Харлан із нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Згодом вони знову зустрілися на змаганнях, однак на той момент Харлан уже була одружена з українським фехтувальником Дмитром Бойком, призером світових та європейських турнірів. Її спілкування з Луїджі залишалося дружнім.

Ольга Харлан і Луїджі Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

Після розлучення з Бойком Ольга почала стосунки з Самеле - це сталося 2019-го.

А вже у вересні 2024 року Луїджі зробив коханій пропозицію руки та серця, на яку вона відповіла "так". Пара готується до весілля, яке відбудеться найближчим часом.

Харлан з коханим у день заручин (фото: instagram.com/olgakharlan)