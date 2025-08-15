Оля Полякова эмоционально ответила, хочет ли она внуков

Известная украинская певица Оля Полякова честно призналась, что пока не готова становиться бабушкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Люкс ФМ".

Полякова честно ответила на вопрос про внуков

Как известно, старшая дочь Поляковой, 20-летняя Маша Полякова, около месяца назад вышла замуж. В связи с этим в сети периодически появляются слухи, что она беременна, хотя девушка постоянно отрицает это.

На вопрос журналиста, готова ли Оля Полякова становиться бабушкой, она ответила в свойственной ей манере.

"Что? Ну нет, конечно. Может, я еще хочу родить? Нет-нет-нет", - отметила певица.

Что известно про старшую дочь Поляковой

У певицы двое детей: 20-летняя Маша и 13-летняя Алиса.

В начале июля 2025 года старшая дочь Поляковой огорошила всех новостью, что ей сделал предложение руки и сердца иностранец.

Примечательно, что до этого Маша Полякова встречалась с парнем по имени Никита и даже жила с ним в Украине. В конце 2024 года в интервью Славе Демину она рассказывала, что он сделал ей предложение. Но тогда девушка ему отказала, так как не была готова к браку.

Из-за того, что девушка продолжила обучение в музыкальном колледже Беркли, они решили расстаться.

А уже спустя несколько месяцев у нее начались отношения с Эденом Пассарелли, который также учится в Беркли.

Парню около 20 лет, он занимается музыкой и играет в группе. У его семьи есть бизнес, кроме того, он получает образование и занимается собственными проектами.

Маша Полякова со своим мужем (скриншот видео)

Молодые люди расписались уже в середине июля. Пара не стала устраивать пышное торжество, более того родственников Маши на свадьбе не было.

Из-за этого в сети сразу же заподозрили, что дочь Поляковой в интересном положении. Однако Маша не раз отрицала это и говорила, что пока не готова к детям.

Влюбленные планируют сыграть пышную свадьбу в июне 2026 года в Европе со всеми родственниками.