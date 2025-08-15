ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оля Полякова эмоционально ответила, хочет ли она внуков

Пятница 15 августа 2025 12:50
UA EN RU
Оля Полякова эмоционально ответила, хочет ли она внуков Оля Полякова со старшей дочерью Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Оля Полякова честно призналась, что пока не готова становиться бабушкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Люкс ФМ".

Полякова честно ответила на вопрос про внуков

Как известно, старшая дочь Поляковой, 20-летняя Маша Полякова, около месяца назад вышла замуж. В связи с этим в сети периодически появляются слухи, что она беременна, хотя девушка постоянно отрицает это.

На вопрос журналиста, готова ли Оля Полякова становиться бабушкой, она ответила в свойственной ей манере.

"Что? Ну нет, конечно. Может, я еще хочу родить? Нет-нет-нет", - отметила певица.

Что известно про старшую дочь Поляковой

У певицы двое детей: 20-летняя Маша и 13-летняя Алиса.

В начале июля 2025 года старшая дочь Поляковой огорошила всех новостью, что ей сделал предложение руки и сердца иностранец.

Примечательно, что до этого Маша Полякова встречалась с парнем по имени Никита и даже жила с ним в Украине. В конце 2024 года в интервью Славе Демину она рассказывала, что он сделал ей предложение. Но тогда девушка ему отказала, так как не была готова к браку.

Из-за того, что девушка продолжила обучение в музыкальном колледже Беркли, они решили расстаться.

А уже спустя несколько месяцев у нее начались отношения с Эденом Пассарелли, который также учится в Беркли.

Парню около 20 лет, он занимается музыкой и играет в группе. У его семьи есть бизнес, кроме того, он получает образование и занимается собственными проектами.

Оля Полякова эмоционально ответила, хочет ли она внуков

Маша Полякова со своим мужем (скриншот видео)

Молодые люди расписались уже в середине июля. Пара не стала устраивать пышное торжество, более того родственников Маши на свадьбе не было.

Из-за этого в сети сразу же заподозрили, что дочь Поляковой в интересном положении. Однако Маша не раз отрицала это и говорила, что пока не готова к детям.

Влюбленные планируют сыграть пышную свадьбу в июне 2026 года в Европе со всеми родственниками.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля Полякова Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия