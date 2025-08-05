Оля Полякова показала маму-красавицу на редких фото

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками трогательным поздравлением ко дню рождения своей мамы, которое она сопроводила редкими архивными и новыми фотографиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram знаменитости.

Оля Полякова поздравила маму

"Сегодня твой день, но на самом деле каждый день, глядя на тебя, я вдохновляюсь. Вдохновляюсь твоей силой, энергией, светом во взгляде, способностью радоваться жизни, улыбаться и быть счастливым. И именно этим ты делаешь счастливыми вокруг всех", - отметила она.

Звезда эмоционально выразила любовь и благодарность самому родному человеку в своей жизни.

Оля Полякова показала маму-красавицу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Твой возраст не измеряется цифрами - он измеряется энергией, любовью, щедростью души. Я увлекаюсь тобой", - написала Полякова в своем сообщении.

Артистка отметила, что именно благодаря матери получила лучшие гены, которые передала и своим дочерям.

В публикации она показала как новые, так и старые фото с мамой, а также дочками Машей и Алисой.

Полякова показала свою маму (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Поляковой тут же засыпали ее маму комплиментами:

"Мама невероятной красоты женщина, многая лита"

"Какие красивые девушки. Мама выглядит как сестра"

"Ничего себе мама. Всем бы мамам так выглядеть"

"Я подумала, с подружкой"

"Поздравляю красавицу"

"Оля, ваша мама прекрасная женщина!"

"Невероятная".

Как выглядит мама Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)