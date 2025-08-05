Оля Полякова показала маму-красавицу на редких фото
Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками трогательным поздравлением ко дню рождения своей мамы, которое она сопроводила редкими архивными и новыми фотографиями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram знаменитости.
Оля Полякова поздравила маму
"Сегодня твой день, но на самом деле каждый день, глядя на тебя, я вдохновляюсь. Вдохновляюсь твоей силой, энергией, светом во взгляде, способностью радоваться жизни, улыбаться и быть счастливым. И именно этим ты делаешь счастливыми вокруг всех", - отметила она.
Звезда эмоционально выразила любовь и благодарность самому родному человеку в своей жизни.
Оля Полякова показала маму-красавицу (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Твой возраст не измеряется цифрами - он измеряется энергией, любовью, щедростью души. Я увлекаюсь тобой", - написала Полякова в своем сообщении.
Артистка отметила, что именно благодаря матери получила лучшие гены, которые передала и своим дочерям.
В публикации она показала как новые, так и старые фото с мамой, а также дочками Машей и Алисой.
Как отреагировали в сети
Фолловеры Поляковой тут же засыпали ее маму комплиментами:
- "Мама невероятной красоты женщина, многая лита"
- "Какие красивые девушки. Мама выглядит как сестра"
- "Ничего себе мама. Всем бы мамам так выглядеть"
- "Я подумала, с подружкой"
- "Поздравляю красавицу"
- "Оля, ваша мама прекрасная женщина!"
- "Невероятная".
Как выглядит мама Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
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