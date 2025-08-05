Памела Андерсон впервые прокомментировала скандал вокруг шоу Меган Маркл
Памела Андерсон впервые прокомментировала слухи, будто кулинарное шоу Меган Маркл копирует ее замысел. Звезда нового фильма "Голый пистолет" расставила точки над і в вопросе, который долгое время беспокоил фанов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Памела рассказала в эфире программы Watch What Happens Live.
Что известно о скандале вокруг шоу Меган Маркл
В октябре 2024 года Amazon Prime представили трейлер шоу "Pamela's Cooking with Love", в котором актриса готовит блюда и приглашает друзей на фермерские пикники.
Памела Андерсон в своем шоу (скриншот)
Спустя три месяца на Netflix вышел трейлер проекта "With Love, Meghan" с очень похожей эстетикой: от кадров со сбором овощей до домашних посиделок.
В сети пользователи сразу начали сравнивать программы, в частности их названия, концепции, язык и общую эстетику.
Многие стали обвинять герцогиню в плагиате. Однако сама Памела никак эти упреки не комментировала до сих пор.
Жена принца Гарри в своем шоу (скриншот)
Как Андерсон ответила на слухи о плагиате
Она опровергла все обвинения, когда ведущий Энди Коэн спросил, на сколько из 10 баллов шоу Маркл копирует ее идею.
"Один. Я на самом деле не смотрела, но я и не придумала кулинарные шоу", - отметила она.
Памела подчеркнула, что Меган просто делает свое. Таким образом она показала, что не чувствует никакой вражды или конкуренции.
Представители Маркл в свою очередь пока не реагировали на сравнение.
Сколько сезонов у шоу Меган Маркл
Напомним, недавно стало известно, что кулинарное шоу "С любовью, Меган" больше не будет выходить на Netflix. По данным СМИ, в июле 2025 года стриминговый сервис отменил контракт с принцем Гарри и его женой на сумму 100 миллионов фунтов.
В то же время Netflix подтвердил, что съемки второго сезона были завершены еще 7 марта 2025 года. Его покажут осенью, а после этого продолжения, вероятно, уже не будет.
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