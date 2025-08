Все об отношениях Памелы Андерсон и Лиама Нисона: роман или просто дружба?

Слухи о романе между 58-летней актрисой и 73-летним актером появились в разгар перезапуска культовой комедии "Голый пистолет", где Лиам играет главную роль, а Памела его возлюбленную.

В нескольких интервью знаменитая блондинка подтвердила, что чувствует особую связь с коллегой. А самого актера назвала хорошим парнем.

"Я думаю, что в Лиаме я нашла друга навсегда. У нас точно очень искренняя, очень любящая связь", - сказала она.

Pamela Anderson and Liam Neeson dating is probably the best news of 2025 pic.twitter.com/zPhoxWA3cm