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Все об отношениях Памелы Андерсон и Лиама Нисона: роман или просто дружба?

Суббота 02 августа 2025 09:15
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Все об отношениях Памелы Андерсон и Лиама Нисона: роман или просто дружба? Звезды фильма "Голый пистолет" подогревают слухи о романе (скриншот из видео)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Памела Андерсон и Лиам Нисон в последнее время стали одной из самых обсуждаемых пар Голливуда. Возможные отношения актеров вызывают восхищение, а сами они лишь подогревают слухи о романе.

РБК-Украина рассказывает, что известно о взаимоотношениях Памелы и Лиама и действительно ли они вместе.

Что говорят Памела и Лиам о своих отношениях

Слухи о романе между 58-летней актрисой и 73-летним актером появились в разгар перезапуска культовой комедии "Голый пистолет", где Лиам играет главную роль, а Памела его возлюбленную.

В нескольких интервью знаменитая блондинка подтвердила, что чувствует особую связь с коллегой. А самого актера назвала хорошим парнем.

"Я думаю, что в Лиаме я нашла друга навсегда. У нас точно очень искренняя, очень любящая связь", - сказала она.

Нисон не скрывает симпатии к коллеге. Как-то признался, что "влюблен в нее" и назвал ее забавной личностью. Они раньше не были знакомы и впервые встретились именно на съемочной площадке.

"Мы выяснили, что между нами зарождается замечательная химия. Как между двумя актерами. И это было так: "О, это приятно. Не будем менять это - просто дадим этому жить", - сказал актер.

Как Андерсон и Нисон подогревают слухи о романе

Во время совместных выходов в рамках престура они появлялись вместе, обменивались улыбками, нежными взглядами и даже поцелуями. Этим они еще больше подогрели слухи о романе и растопили сердца поклонников.

Звезды не скрывают, что быстро нашли общий язык на съемках. Памела даже рассказала, как покорила сердце актера своей выпечкой.

"Я приносила Лиаму хлеб, печенье и маффины. Это держало меня занятой и помогало снять волнение", - поделилась она.

Актер был приятно удивлен и назвал выпечку Памелы "феноменальной".

Памела Андерсон и Лиам Нисон вместе или нет?

Официальных заявлений о начале отношений пока не было. Инсайдеры утверждают, что между ними действительно появилась особая химия. Более того, роман на экране перерос в реальную жизнь.

В то же время сами актеры сохраняют интригу и наслаждаются вниманием. Так, например, во время посещения шоу Today они разыграли забавную сцену - якобы их застали за поцелуями. А на другом интервью держались за руки.

Настоящий роман это или просто дружба - остается гадать. Однако их тандем уже стал одним из самых ярких в Голливуде в этом сезоне.

Напомним, Андерсон имеет взрослых сыновей Брэндона и Дилана от бывшего мужа Томми Ли, а Нисон - сыновей Майкла и Даниэля от покойной жены Наташи Ричардсон. Дети обоих актеров вместе с ними посетили премьеру фильма

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При написании материала были использованы следующие источники: People, Today, SiriusXM.

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