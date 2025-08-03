Меган Маркл обвинили в разрушении чужого брака: что говорит ее бывшая подруга

Бывшая лучшая подруга герцогини Сассекской - канадская стилистка Джессика Малруни - пожалела о дружбе с Меган Маркл на фоне своего развода с мужем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Почему бывшая подруга Меган Маркл жалеет об их дружбе

Как сообщает издание, 45-летняя Джессика разводится с мужем Беном после 16 лет брака, и одной из причин, по словам инсайдеров, стало постоянное внимание к ее особе, обусловленное тесной связью с Меган.

Джессика Малруни с мужем и детьми (фото: instagram.com/jessicamulroney)

Женщины сблизились еще в Канаде, когда будущая герцогиня жила в Торонто во время съемок сериала "Костюмы".

Именно Джессика открыла ей двери в светскую жизнь города. Их дружба была очень тесной: дети Малруни даже стали частью королевской свадьбы Маркл и принца Гарри в 2018 году.

Однако в 2020-м отношения между подругами резко охладели после скандала вокруг расовой напряженности.

Малруни потеряла сразу несколько телевизионных проектов после публичного конфликта с темнокожей блогершей Сашей Эксетер, который вызвал широкий резонанс в сети и профессиональной среде.

Тогда Джессика извинилась за это, а ее муж, телеведущий Бен Малруни, оставил работу, чтобы поддержать жену в кризисный момент.

Джессика Малруни с мужем и детьми (фото: instagram.com/jessicamulroney)

Впрочем, по словам инсайдеров, этот скандал запустил цепь событий, которая в итоге привела не только к завершению дружбы с Меган, но и к серьезному кризису в браке.

"Если бы [Джессика] могла вернуться назад, частично она хотела бы никогда не быть частью свадьбы [Маркл и принца Гарри в 2018 году]", - рассказал источник изданию.

Меган, в свою очередь, якобы была шокирована поведением подруги и попытками подать в суд на Эксетер.

Тогда герцогиня прекратила все публичные связи с Джессикой, хотя, по словам друзей, не считает ее расисткой - лишь разочаровалась в том, как та повела себя в сложный момент.

"Меган абсолютно расстроена тем, что ее втянули в этот полный беспорядок. Она сказала, что Джессика никоим образом не расистка, но то, как она справилась с ситуацией, было глухим и разрывающим душу", - сказал тогда друг Маркл.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

В своем обращении Малруни извинилась перед блогершей и намекнула на собственный опыт отношений с Меган, где вопрос расы также был чрезвычайно чувствительным.

"Мне определенно жаль, что я не сделала этого с тобой, и за любую боль, которую я причинила. Как я уже говорила тебе приватно, у меня был очень публичный и личный опыт со своей ближайшей подругой, где раса была на первом месте", - написала она.

Впрочем, впоследствии в соцсетях появились скриншоты ее сообщений с намеками на возможную подачу иска, что еще больше ударило по ее репутации. После этого Джессику окончательно исключили из телевизионных шоу.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Джессика Малруни официально разводится с мужем.

Джессика Малруни с мужем и детьми (фото: instagram.com/jessicamulroney)

По данным Page Six, пара разошлась еще некоторое время назад, но лишь недавно она открыто сообщила об этом друзьям на свадьбе в Торонто.

По словам очевидцев, она "казалась грустной, но также почувствовала облегчение от того, что получила определенную ясность".