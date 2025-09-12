Перед визитом в Киев: какое обещание дал принц Гарри Чарльзу III во время редкой встречи

Редкий разговор отца и сына

Герцог Сассекский приехал в лондонскую резиденцию Кларенс-Хаус, где провел с отцом 54 минуты за закрытыми дверями. Последний раз они виделись еще в феврале 2024 года, когда королю диагностировали рак, но тогда общение ограничилось короткой пятнадцатиминутной встречей.

На этот раз, по словам источников, атмосфера была значительно теплее и более доверительной.

"Это важный первый шаг к восстановлению отношений между отцом и сыном", - заверили инсайдеры.

Обещание Гарри

По информации источников, во время беседы принц Гарри пообещал королю, что не будет раскрывать деталей разговора и не будет давать интервью на эту тему. Он также поручил своей команде воздержаться от любых комментариев для прессы.

"Гарри еще многое нужно сделать, прежде чем он сможет заслужить доверие своей семьи, но он дал некоторые гарантии", - отметили инсайдеры из королевского окружения.

Принц Гарри встретился с отцом (фото: Getty Images)

Появление на Invictus Games

Сразу после встречи герцог появился на мероприятии Invictus Games в лондонском отеле The Gherkin, где пошутил об опоздании из-за городского трафика и назвал своего отца "замечательным", когда о нем спрашивали журналисты.

Гарри выступил с речью о будущем турнира для раненых военных и ветеранов и очертил планы развития проекта на следующее десятилетие.

Визит принца Гарри в Украину

После лондонских встреч герцог Сассекский отправился в Киев. Его поездка имеет гуманитарную миссию: поддержка украинских военных и ветеранов, а также продвижение программы Invictus Games, которая помогает раненым бойцам проходить реабилитацию и возвращаться к мирной жизни.

Герцог планирует посетить несколько благотворительных мероприятий и пообщаться с украинскими военными и их семьями.

"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - подчеркнул он в разговоре с The Guardian.

Первое видео с принцем Гарри в Киеве

Шаг к семейному примирению

Хотя принц Уильям не посетил встречу с братом и отцом, он был проинформирован о разговоре. Королевские обозреватели считают, что именно этот тихий разговор и обещание могут стать началом примирения Гарри не только с отцом, но и со всей королевской семьей.