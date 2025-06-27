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Звезда "Лиги смеха" Люленов расстался с девушкой после трех лет отношений

Пятница 27 июня 2025 15:02
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Звезда "Лиги смеха" Люленов расстался с девушкой после трех лет отношений Иван Люленов (фото: instagram.com/ivanliulenov)
Автор: Иванна Пашкевич

Юморист и музыкант Иван Люленов сообщил, что разошелся со своей девушкой, танцовщицей Елизаветой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместный пост пары в Instagram.

Так, уже бывшие влюбленные опубликовали эмоциональное видео, где Лиза танцует под трек, написанный Иваном.

Несмотря на болезненный момент, Иван и Лиза решили не держать все в тайне, ведь всегда были искренними со своей аудиторией.

В обращении к подписчикам они объяснили: разошлись мирно, без конфликтов или измен, и хотя не стали делиться деталями, заверили - сохранили уважение друг к другу.

"Всем привет. Это Иван и Лиза. Мы больше не вместе. Мы разошлись, но разошлись по-взрослому и остались в хороших отношениях. Никаких скандалов и негатива между нами нет. Мы благодарны друг другу за этот путь. Мы были публичной парой, поэтому и решили поделиться с вами. Благодарны друг другу за все. Здесь не будет много текста. Мы творческие люди, поэтому выразили это так, как привыкли: Лиза в танце, Иван в песне. Если и расходиться, то красиво!", - говорится в заявлении экс-влюбленных.

Что известно об отношениях Люленова с Елизаветой

История их любви длилась более трех лет. Хотя об отношениях Иван впервые упомянул публично лишь в начале 2023 года, впоследствии стало известно - роман между ними начался задолго до этого.

За это время Люленов часто делился совместными моментами с Лизой, а также познакомил ее со своей семьей в Молдове, где он родился.

Ранее Иван намекал, что пока не готов к серьезным шагам в отношениях.

В одном из интервью он признался, что вероятную помолвку воспринимает как нечто навязанное извне, а не как личное желание.

Звезда &quot;Лиги смеха&quot; Люленов расстался с девушкой после трех лет отношенийИван Люленов с экс-возлюбленной (фото: instagram.com/ivanliulenov)

Вполне возможно, что именно это со временем и могло стать одной из причин расставания.

"Не очень готов к помолвке. Потому что для меня это общественное давление от родственников и знакомых. Хотел бы, чтобы это решение именно ко мне пришло. Мы сейчас живем вместе, и я называю это семьей. Потому что у нас очень много чего общего. Но этот шаг - серьезная ответственность. Но когда сам решу, то сделаю это ярко", - делился исполнитель.

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