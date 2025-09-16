Умер легенда Голливуда Роберт Редфорд

Умер Роберт Редфорд - культовый актер, режиссер и лауреат премии "Оскар". Легенде Голливуда было 89 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Умер Роберт Редфорд

Его публицистка Синди Бергер сообщила, что Роберт ушел из жизни в своем доме "в горах Юты - месте, которое он искренне любил, в кругу самых дорогих людей".

"Нам его будет очень не хватать. Семья просит сохранять приватность", - заявила его публицистка Синди Бергер.

Редфорд вошел в историю как один из самых известных актеров конца 1960-х - 1970-х годов.

Получил мировую славу благодаря ролям в классических фильмах "Бутч Кэссиди и Санденс Кид" и "Вся президентская рать".

Кадр из фильма "Вся президентская рать"

Его мгновенно узнавали по характерному образу с растрепанными ветром волосами и естественной харизмой.

В то же время он проявил себя как талантливый режиссер, активный общественный деятель и предприниматель, который оставил значительный след в культуре.

В 1980 году он получил премию "Оскар" за лучшую режиссуру, поставив драму "Обычные люди". Это была первая из девяти его режиссерских работ.

Самым большим творческим наследием Редфорда останется Институт "Сандэнс", который он основал в 1981 году.

Некоммерческая организация дала старт ежегодному кинофестивалю "Сандэнс" в Парк-Сити, штат Юта.

Именно этот фестиваль стал площадкой для смелых, нестандартных проектов и открыл миру новое поколение кинематографистов.

Кадр из фильма "Последний замок"

"Я видел истории, которые не имели возможности быть рассказанными, и подумал: "Возможно, я могу направить свою энергию на то, чтобы дать этим людям шанс", - рассказывал Редфорд в интервью в 2018 году.

За более чем шестьдесят лет в кино он был награжден двумя "Оскарами", включая почетную награду в 2002 году, а также тремя "Золотыми глобусами".

В 1994 году стал лауреатом премии Сесила Б. ДеМилля за жизненные достижения.

В 2016 году президент США Барак Обама наградил актера Президентской медалью Свободы, подчеркнув, что американцы "ценят Боба не только за его выдающееся актерское мастерство, но и за умение двигаться дальше".

Даже в зрелом возрасте Роберт не оставлял профессии: в 2017 году он снялся в фильме Netflix "Наши души ночью" вместе с Джейн Фондой, а в 2018-м - в ленте "Старик и ружье", которую называл своей финальной ролью.

Кадр из фильма "Наши души ночью"