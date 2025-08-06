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Умерла 33-летняя звезда сериала "Ходячие мертвецы"

Среда 06 августа 2025 10:48
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Умерла 33-летняя звезда сериала "Ходячие мертвецы" Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"
Автор: Иванна Пашкевич

Умерла 33-летняя американская актриса Келли Мак, известная по сериалу "Ходячие мертвецы".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

Умерла Келли Мак

Келли умерла 2 августа в Цинциннати, штат Огайо. Звезда долгое время боролась с глиомой центральной нервной системы - тяжелым заболеванием, которое значительно повлияло на ее жизнь.

Родственники артистки прокомментировали потерю, отметив, что пережить эту трагедию для них чрезвычайно сложно.

"С неугасимой печалью сообщаем о смерти нашей дорогой Келли. Она была ярким светом, и она ушла... Келли мирно умерла в субботу вечером рядом со своей любящей мамой Кристен и мужественной тетей Карен. Келли уже явилась многим из близких в виде различных бабочек. Ее очень будет не хватать многим - словами не передать", - написала в соцсети сестра покойной.

Умерла 33-летняя звезда сериала &quot;Ходячие мертвецы&quot;Келли Мак (фото: instagram.com/itskelleymack)

Несмотря на сложный диагноз, Келли старалась делиться с поклонниками подробностями своего состояния.

В последние месяцы она передвигалась на инвалидной коляске, но не теряла оптимизма.

"Сейчас я нахожусь во Флориде и останусь здесь до следующей недели! Трудно приспособиться к новой обстановке после домашнего режима, но психологическая и эмоциональная поддержка моих близких держит меня под контролем, даже когда физически я не в лучшей форме. Для меня это очень хороший вызов, и солнце пока светит каждый день. В целом этот путь был непростым, но дела улучшаются - трудно заметить прогресс, когда ты внутри всего этого. Спасибо снова и снова за вашу поддержку и молитвы", - писала актриса еще в марте.

Умерла 33-летняя звезда сериала &quot;Ходячие мертвецы&quot;Келли Мак (фото: instagram.com/itskelleymack)

Краткая биография Келли Мак

Келли Мак родилась в 1992 году в Цинциннати, штат Огайо. Она окончила Центральную среднюю школу Гинсдейла, после чего получила степень бакалавра по кинематографии в колледже кино и медиаискусства при Чемпенском университете.

За свою карьеру актриса успела сыграть в 35 кинолентах, а также пять раз выступила как продюсер.

Умерла 33-летняя звезда сериала &quot;Ходячие мертвецы&quot;Келли Мак (фото: instagram.com/itskelleymack)

Среди самых заметных проектов с ее участием - популярные сериалы "Ходячие мертвецы", "Медики Чикаго" и драма "911" на канале Fox.

Келли также участвовала в рекламных кампаниях таких брендов, как Dr. Pepper, Ross, Dairy Queen и Rakuten.

Кроме актерства, она проявила себя как талантливая актриса озвучки - ее голос получила героиня Гвен Стейси в анимационной ленте "Человек-паук: Вокруг вселенной".

Умерла 33-летняя звезда сериала &quot;Ходячие мертвецы&quot;Келли Мак (фото: instagram.com/itskelleymack)

В повседневной жизни Келли ценила семейный уют, любила кататься на велосипеде, играть на фортепиано и проводить время с близкими.

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