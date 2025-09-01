ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Умер режиссер "Караоке на Майдані": щемящие слова Кондратюка о коллеге и друге

Понедельник 01 сентября 2025 17:59
UA EN RU
Умер режиссер "Караоке на Майдані": щемящие слова Кондратюка о коллеге и друге Виталий Жданок и Игорь Кондратюк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Продюсер Игорь Кондратюк поделился печальной новостью. Не стало Виталия Жданки - режиссера легендарного шоу "Караоке на Майдані".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Facebook Кондратюка.

Что случилось с режиссером культового шоу

По словам Кондратюка, его коллеги не стало 30 августа. Жизнь Виталия унесла тяжелая болезнь.

Продюсер поделился щемящими воспоминаниями и отметил, что именно Жданок мог начать на песенном конкурсе необычный аукцион.

"Кажется, Виталик пришел на программу в 2001-м, и работал до последнего выпуска. Мы с ним вместе на площадке прожили долгих 18 лет! Порядочный, веселый, искренний, компанейский, профессионал своего дела. Это Виталик, если я правильно помню, придумал аукцион в "Караоке на Майдані" - продажа места участника в программе за деньги на участие во втором туре", - написал Кондратюк.

"Слушай - говорит он - сколько желающих попеть, ты всех не успеваешь прослушать в первом туре, но среди них есть точно те, кто готов заплатить свои деньги, чтобы стать участником второго тура. Это же элемент шоу-бизнеса! С тех пор аукцион - неотъемлемый элемент игры", - добавил он.

По словам Игоря, Виталий был заядлым рыбаком. Также он "снимал и монтировал рекламы многим производителям и продавцам лодок и всего, что нужно для рыбалки".

"Именно Виталик договаривался о лодках для полка нацгвардии Херсона от производителя по минимально возможной цене, на которые мы с вами собирали средства. А также на двигатели к этим лодкам, и о работах по установке. В апреле прошлого года Виталик заметил, что род время работы за компьютером начинает болеть голова", - отметил Кондратюк.

"Думал - это просто переутомление. Однако через пару месяцев оказалось, что причина - опухоли в голове. Год борьбы с раком проходил с переменным успехом, но финал оказался фатальным... Вечная и светлая память тебе, наш большой и громкий Виталик... Уплыл в Вечность на своей лодке по Днепру", - добавил продюсер.

Также он выразил искренние соболезнования жене Елене и двум дочерям режиссера.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Игорь Кондратюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим