Помер режисер "Караоке на Майдані": щемливі слова Кондратюка про колегу й друга

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Facebook Кондратюка.

Що сталося з режисером культового шоу

За словами Кондратюка, його колеги не стало 30 серпня. Життя Віталія забрала важка хвороба.

Продюсер поділився щемливими спогадами та зазначив, що саме Жданок міг започаткувати на пісенному конкурсі незвичайний аукціон.

"Здається, Віталік прийшов на програму у 2001-му, і працював до останнього випуску. Ми з ним разом на майданчику прожили довгих 18 років! Порядний, веселий, щирий, компанійський, професіонал своєї справи. Це Віталік, якщо я правильно пам'ятаю, придумав аукціон в "Караоке на Майдані" - продаж місця учасника в програмі за гроші на участь в другому турі", - написав Кондратюк.

"Слухай - каже він - скільки бажаючих поспівати, ти всіх не встигаєш прослухати в першому турі, але серед них є точно ті, хто готовий заплатити свої гроші, щоб стати учасником другого туру. Це ж елемент шоу-бізнесу! З тих пір аукціон - невід'ємний елемент гри", - додав він.

За словами Ігоря, Віталій був завзятим рибалкою. Також він "знімав і монтував реклами багатьом виробникам і продавцям човнів та всього, що потрібно для риболовлі".

"Саме Віталік домовлявся про човни для полку нацгвардії Херсону від виробника по мінімально можливій ціні, на які ми з вами збирали кошти. А також на двигуни до цих човнів, і про роботи з встановлення. В квітні минулого року Віталік помітив, що рід час роботи за комп'ютером починає боліти голова", - зазначив Кондратюк.

"Думав - це просто перевтома. Проте за пару місяців виявилось, що причина - пухлини в голові. Рік боротьби з раком проходив з перемінним успіхом, але фінал виявився фатальним... Вічна і світла пам'ять тобі, наш великий і гучний Віталік... Поплив у Вічність на своєму човні по Дніпру", - додав продюсер.

Також він висловив щирі співчуття дружині Олені та двом донькам режисера.