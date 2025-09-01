Умер режиссер "Караоке на Майдані": щемящие слова Кондратюка о коллеге и друге

Что случилось с режиссером культового шоу

По словам Кондратюка, его коллеги не стало 30 августа. Жизнь Виталия унесла тяжелая болезнь.

Продюсер поделился щемящими воспоминаниями и отметил, что именно Жданок мог начать на песенном конкурсе необычный аукцион.

"Кажется, Виталик пришел на программу в 2001-м, и работал до последнего выпуска. Мы с ним вместе на площадке прожили долгих 18 лет! Порядочный, веселый, искренний, компанейский, профессионал своего дела. Это Виталик, если я правильно помню, придумал аукцион в "Караоке на Майдані" - продажа места участника в программе за деньги на участие во втором туре", - написал Кондратюк.

"Слушай - говорит он - сколько желающих попеть, ты всех не успеваешь прослушать в первом туре, но среди них есть точно те, кто готов заплатить свои деньги, чтобы стать участником второго тура. Это же элемент шоу-бизнеса! С тех пор аукцион - неотъемлемый элемент игры", - добавил он.

По словам Игоря, Виталий был заядлым рыбаком. Также он "снимал и монтировал рекламы многим производителям и продавцам лодок и всего, что нужно для рыбалки".

"Именно Виталик договаривался о лодках для полка нацгвардии Херсона от производителя по минимально возможной цене, на которые мы с вами собирали средства. А также на двигатели к этим лодкам, и о работах по установке. В апреле прошлого года Виталик заметил, что род время работы за компьютером начинает болеть голова", - отметил Кондратюк.

"Думал - это просто переутомление. Однако через пару месяцев оказалось, что причина - опухоли в голове. Год борьбы с раком проходил с переменным успехом, но финал оказался фатальным... Вечная и светлая память тебе, наш большой и громкий Виталик... Уплыл в Вечность на своей лодке по Днепру", - добавил продюсер.

Также он выразил искренние соболезнования жене Елене и двум дочерям режиссера.