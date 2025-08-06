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Умерла мама Брэда Питта: "Ее любовь не знала границ"

Среда 06 августа 2025 22:26
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Умерла мама Брэда Питта: "Ее любовь не знала границ" Джейн Этта Питт умерла в 84 года (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В семье Брэда Питта произошла трагедия - умерла его мать Джейн Этта Питт. Ей было 84 года.

Как сообщает РБК-Украина, о смерти женщины сообщила ее внучка и племянница актера Сидни в Instagram.

Что известно о смерти мамы Брэда Питта

Внучка женщины разместила серию семейных фото и рассказала о трагическом известии. Она заявила, что они не были готовы прощаться с родным человеком.

"Но знание того, что ты наконец-то снова свободна петь, танцевать и рисовать немного облегчает нам это", - рассказала племянница актера по линии его брата Дуга.

Умерла мама Брэда Питта: &quot;Ее любовь не знала границ&quot;Внучка с мамой Брэда Питта (фото: instagram.com/pidney)

Девушка описала бабушку как человека с самым большим сердцем, который научил любить, быть сильной и находить радость в мелочах.

"Она искренне заботилась о каждом и обо всем, без всяких вопросов... Она могла поддерживать ритм со всеми 14 внуками без всякой усталости. Ее любовь не знала границ и каждый, кто ее встречал, чувствовал это", - поделилась она.

Мама Брэда Питта умерла (фото: instagram.com/pidney)

Она растрогала историей о семейных развлечениях, которые устраивала мама актера.

"Каждый год перед началом школы она дарила каждому из внуков "особый день", когда мы могли делать все, что захотим. И дедушка должен был соглашаться. Хотя я знаю, что ему это тайно нравилось", - рассказала девушка.

Смерть Джейн стала огромной потерей для родных. Однако они помнят, что в каждом из них живет частичка родного человека.

"Я не знаю, как мы будем жить дальше без нее. Но я знаю, что она все еще здесь - в каждом мазке кисти, каждом добром поступке, в каждой колибри. Она была любовью в самой чистой форме", - написала племянница Питта.

Умерла мама Брэда Питта: &quot;Ее любовь не знала границ&quot;Джейн Этта Питт умерла в 84 года (фото: instagram.com/pidney)

Что известно о семье Брэда Питта

Актера воспитала бывший психолог Джейн Этта и экс-владелец транспортной компании Уильям Питт. Вместе с младшим братом Дугом и сестрой Джули он рос в Спрингфилде, штат Миссури.

Брэд был чрезвычайно близок со своей мамой. Она объединяла всю семью Питтов. Джейн в основном держалась подальше от внимания общественности. Однако несколько раз появлялась на красной дорожке рядом со звездным сыном и своим мужем.

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