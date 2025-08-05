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Умер брат Ирины Билык, который имел психическое расстройство

Вторник 05 августа 2025 11:15
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Умер брат Ирины Билык, который имел психическое расстройство Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Иванна Пашкевич

В понедельник, 4 августа, умер Сергей Билык - родной брат народной артистки Украины Ирины Билык. Мужчина долгое время боролся с психическим заболеванием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OBOZ.UA.

Умер брат Ирины Билык

После того как не стало матери, заботу о Сергее взяли на себя Ирина и ее другой брат Юрий.

Семья сознательно не разглашала информацию о диагнозе, ведь мама настаивала, чтобы это не становилось достоянием общественности.

По словам источника, тело 46-летнего Сергея обнаружили в его собственном доме. Сама исполнительница пока публично не комментировала потерю.

Что рассказывала певица о Сергее

Ирина впервые вспомнила о проблемах со здоровьем у брата в 2021 году - в интервью проекту "Мой секрет".

Она рассказала, что Сергей долгое время не мог заботиться о себе самостоятельно, и семья долго надеялась на его выздоровление.

Однако болезнь прогрессировала. После смерти мамы мужчина остался один в квартире, не выходил на улицу более пяти лет и, по состоянию здоровья, не мог работать.

Пребывание в четырех стенах только ухудшало его эмоциональное и психологическое состояние.

Вместе с Ириной Сергеем также занимался ее брат Юрий. Они пытались заботиться о нем как могли.

"У меня есть родной брат - Сергей. Он болел. Болел психическим расстройством. Мы не хотели нигде об этом говорить. Мама очень не хотела. После смерти мамы он остался один в квартире. Ему 40 лет. Ни одного дня не работал, он не может работать, он болен. Он 5 лет не выходил на улицу вообще", - делилась знаменитость.

"Но сейчас я пытаюсь объяснить брату, что надо как-то жить такой жизнью, которой живут люди. Иметь семью. Я хотела как-то улучшить его жизнь, но пока что я не могу этого сделать. Мне помогает мой брат Юра. Пока все, что я могу для него сделать - это присылать ему продукты и содержать его", - говорила она.

После смерти матери певица призналась, что нашла молитву, которую мама ежедневно читала за сына.

Умер брат Ирины Билык, который имел психическое расстройствоИрина Билык с покойной мамой (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Артистка подчеркивала, что искренне любит Сергея и продолжает верить в его выздоровление.

Кстати, о сыне ранее рассказывала и его мать, Анна Яковлевна. В 2010 году она вспоминала, что Сергей учился на факультете социологии и права.

Тогда она отмечала, что ее сын еще слишком молод и ему нужно повзрослеть.

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