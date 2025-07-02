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Дженнифер Энистон сыграет мать-нарциссичку в экранизации скандальных мемуаров

Среда 02 июля 2025 15:27
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Дженнифер Энистон сыграет мать-нарциссичку в экранизации скандальных мемуаров Дженнифер Энистон (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Apple TV+ дал "зеленый свет" сериалу I'm Glad My Mom Died ("Я рада, что моя мама умерла") - драмеди, вдохновленному одноименной бестселлерной мемуарной книгой Дженнет МакКерди. Главную роль в проекте сыграет Дженнифер Энистон, она же выступит исполнительным продюсером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стриминговый сервис Apple TV+.

Что известно о сериале "Я рада, что моя мама умерла"

Сериал будет состоять из 10 эпизодов и создается Apple Studios.

Сценарий напишет сама МакКерди в сотрудничестве с Ари Катчером, который также выступит шоураннером и сопродюсером.

"Я рада, что моя мама умерла" - это одновременно болезненный и ироничный рассказ об опыте МакКерди как бывшей детской актрисы, которая боролась с властной матерью.

Дженнифер Энистон сыграет мать-нарциссичку в экранизации скандальных мемуаровДженнет МакКерди (фото: instagram.com/jennettemccurdy)

Сюжет сериала сосредоточится на созависимых отношениях 18-летней актрисы детского хит-шоу и ее матери-нарциссички (эту роль и сыграет Энистон), с восторгом воспринимающей свою роль "мамы юной звезды".

К слову, МакКерди прославилась благодаря роли Саманты Пакетт в ситкоме Nickelodeon "iCarly", а также в его спин-оффе "Сэм и Кэт".

Добавим, что новый сериал станет очередным совместным проектом Apple TV+ и Энистон, которая уже более четырех сезонов снимается и продюсирует мегапопулярное "Утреннее шоу", премьера четвертого сезона которого запланирована на 17 сентября.

Дженнифер Энистон сыграет мать-нарциссичку в экранизации скандальных мемуаровДженнифер Энистон (фото: Getty Images)

Что известно о книге "Я рада, что моя мама умерла"

Книга была издана 9 августа 2022 года в Simon & Schuster и продержалась более 80 недель в списке бестселлеров New York Times.

Основной фокус книги сосредоточен на сложных и токсичных отношениях Дженнет со своей матерью, которая с детства контролировала каждый аспект жизни дочери, мечтая сделать ее звездой.

МакКерди также описывает давление, эксплуатацию и нездоровую атмосферу, с которой она столкнулась в детском и подростковом возрасте в индустрии развлечений.

Она раскрывает неприятные подробности об опыте работы на Nickelodeon и взаимодействие с "Артистом" (предположительно, Дэном Шнайдером, хотя его имя прямо не называется), который создавал токсичную среду на съемочной площадке.

Несмотря на противоречивое название, книга исследует сложные чувства Дженнет после смерти матери от рака в 2013 году.

Дженнифер Энистон сыграет мать-нарциссичку в экранизации скандальных мемуаровОбложка к книге "Я рада, что моя мама умерла"

Именно после ее смерти МакКерди начала путь к исцелению и осознанию травм, нанесенных этими отношениями.

Название отражает не буквальную радость от смерти, а освобождение от десятилетий контроля и возможность наконец жить собственной жизнью.

Книга вызвала широкий общественный резонанс, получив как положительные отзывы за откровенность, так и критику за провокационное название.

Многие читатели и критики отметили ее смелость, честность и важность в освещении тем детской эксплуатации, токсичных семейных отношений и борьбы с психическими расстройствами.

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