Принцу Джорджу -12: как изменился наследник Кейт и Уильяма и что ему теперь запрещено (фото)

Принц Джордж растет копией папы

По случаю дня рождения принц и принцесса Уэльские порадовали новым портретом своего старшего сына.

На снимке, сделанном в саду, Джордж позирует в клетчатой рубашке и темно-синей флисовой жилетке. Мальчик все больше похож на своего папу.

Автором фотографии стал британский фотограф Джош Шиннер, который ранее уже сотрудничал с семьей Уэльских.

"Поздравляем принца Джорджа с 12-летием!" - поздравили именинника в королевской семье.

Впоследствии в сети также появилось закадровое видео с фотосессии, на котором Джордж весело проводит время со своими младшими братом и сестрой - принцем Луи и принцессой Шарлоттой.

Что известно о жизни принца Джорджа

Второй в очереди на британский престол после своего отца, который сменит Чарльза III.

Королевский протокол предусматривает особые правила безопасности для мальчика. Так, с 12 лет он не имеет права летать в одном самолете или вертолете с первым наследником престола, то есть своим отцом.

Таким образом в королевской семье стремятся сохранить линию наследования в случае чрезвычайных ситуаций.

Впрочем, будут ли придерживаться этого правила в семье принца Уильяма и Кейт - покажет время. С разрешения короля могут внести изменения. Кроме того, супруги часто нарушают традиции для более "нормальной" жизни своих детей.

В то же время Джордж остается обычным мальчиком: он играет в теннис, увлекается искусством и с радостью посещает футбольные матчи вместе с отцом.

Осенью он завершит последний год в школе Ламбрук. Далее, поговаривают, он поступит в Итонский колледж, в котором также учились принцы Уильям и Гарри.