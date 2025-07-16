"Привіт, я вдома". Вакарчук спел с военным о плене, возвращении и тишине, которой не хватает

Песня, которая родилась еще в 2012 году в стенах студенческого общежития, сейчас получила новое звучание и более глубокий смысл.

Сегодня она звучит как исповедь каждого, кто был вынужден покинуть родной дом из-за войны, кто мечтает о возвращении и держится благодаря памяти о нем.

"Во время трагических событий и в сложных ситуациях упоминание дома вызывает печаль и тоску, одновременно давая надежду на возвращение и силу для борьбы. Дом сегодня - это большая роскошь и родное место на земле, быть дома - это не просто обыденность, теперь это позиция и большая ценность", - говорится в описании к песне.

Трек посвящен тем, кто уже вернулся или еще вернется из плена, тем, кто ищет приют в новых уголках страны, и всем, кто с верой и надеждой ждет встречи с домом.

"Посвящается всем, кто уже вернулся и еще вернется из плена. Каждому, кто ищет и находит приют в новых регионах нашей страны. Каждому, кто, отдавая всю силу в боях, думает о доме. Каждому, кто далеко за пределами дома, и искренне лелеет надежду на возвращение", - пишут музыканты.

Трек "Привіт, я вдома" уже доступен на всех музыкальных платформах.