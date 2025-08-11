Решетники выехали за границу и осуществили заветную мечту сына (фото)

Решетники осуществили мечту сына

Супруга телеведущего рассказала, что на день рождения, который был в июне, он получил подарок, о котором мечтал несколько месяцев - поездку в футбольный лагерь Real Madrid.

"Навстречу мечте - именно так я бы назвала это путешествие", - поделилась впечатлениями Кристина Решетник.

Семья Решетников (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

По ее словам, путь к мечте был непростым: задержки рейсов, пересечение границ и изнурительная дорога. Но несмотря на все трудности, семья благополучно добралась до места назначения.

Уже с утра, после нескольких часов сна, Дмитрий отправился в первый день своего футбольного лагеря.

"В 6 утра - подъем и вперед, к мечте", - написала она.

Кристина и Григорий Решетники с сыном Дмитрием (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

В Stories она показала первые фото из лагеря.

"Столько детей, такой интернационал, съезжаются в лагерь со всего мира. И это его первый опыт! Немножко нервничает, но уверена, что справится", - отметила она.

Сын Решетников поехал в лагерь Real Madrid (скриншот)

Напомним, Григорий и Кристина Решетники живут в браке с 2010 года. У них трое сыновей: Иван, Дмитрий и Александр.

Ведущий и его жена не раз признавались, что не планируют на этом останавливаться. Также они мечтают о четвертом ребенке и хотят, чтобы у них родилась дочь. В начале войны они задумывались об усыновлении.